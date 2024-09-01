遊港不滿！内地女力數4宗罪：最不喜歡香港　被圍攻霸氣反嗆慘了

【香港旅遊】香港彈丸之地，來港旅遊各有感受。有內地女就在小紅書發文，大呻來港旅遊不快體驗，並列出香港4大問題，包括「沒1個地方能跑步」和「逆天物價」等，直指「不懂為什麼會有人喜歡住在香港」。



帖文引來網民爭議，有人認同樓主所言，「香港感覺只能滿足最底層的生理需求」、「香港是我這輩子最不想住的地方之一」；但也有大批網民反駁樓主，「有沒有搞錯啊不要亂評價行嗎」、「說其他倒算了，說香港不適合跑步……太無語了」、「先深入了解1個城市，再去判斷這城市的好壞」、「去的地方少，沒眼界，又喜歡裝」。樓主之後留言回應網民指摘，惟仍被網民圍攻。



有內地女就在小紅書發文，大呻來港旅遊不快體驗，並列出香港4大問題。（小紅書）

該內地女於小紅書以「不懂為什麼會有人喜歡住在香港」為題發文，稱「去過那麼多城市，沒想到香港會是我最不喜歡的一個」，並列出香港4大問題，包括「沒1個地方能跑步」、「人行道很窄」、「城市太擁擠」，以及「逆天的物價」。

問題1：沒地方能跑步



樓主表示，她非常熱愛跑步，故「1個城市是否適合跑步」是她評判1個城市好不好的重要標準，而香港在這方面令她大失所望，「這幾天在香港在尖沙咀暴走，今天去了油麻地旺角，灣仔中環前兩天去了，就沒一個地方能跑步！都不說適不適合了，是完全跑不起來」。

樓主表示，她非常熱愛跑步，故「1個城市是否適合跑步」是她評判1個城市好不好的重要標準，而香港在這方面令她大失所望。（小紅書）

問題2：人行道很窄



樓主說，香港「人行道很窄」，「街上全是人人人人，走路都費勁，訂酒店的時候看地圖，以為每天可以沿着星光大道跑步，來了之後才發現是我太天真，星光大道從早到晚那個人流量，路都走不動」。

主說，香港「人行道很窄」，「街上全是人人人人，走路都費勁」。（資料圖片）

問題3：城市太擁擠



樓主指，「真的非常非常不喜歡一個城市擠滿了人」，又說「這個季節香港早晚就沒溫差，早上晚上一樣悶熱，進店又能被空調（冷氣）凍死，１個街邊只能坐下五六桌人的小麵館，三台大空調狂吹」。

問題4：逆天物價



樓主提到香港物價高昂，「香港逆天的物價，換算成澳幣我都覺得貴，租房更不用說了」，直指「真的不懂為什麼很多人拼命想留在香港，除了那種打工賺錢攢錢回內地的，有沒有人來說一說 不是土生土長的香港人 為什麼會想到香港，想長期在香港生活」。

樓主直指，「真的不懂為什麼很多人拼命想留在香港」。（資料圖片）

帖文引來網民爭議，有人認同樓主所說，「香港是我這輩子最不想住的地方之一」、「我每次去香港都被那密麻的大廈嚇到，不懂都蓋這麼高了，裏面空間爲何還特小，香港感覺只能滿足最底層的生理需求，（吃喝溫飽）心靈需求感覺很難」。

但也有大批網民反駁樓主，「有沒有搞錯啊不要亂評價行嗎」、「震驚到了，誰在商業區跑步啊」、「因為你去的都是商業區，不是居民區呀，紐約人也不會去時代廣場跑步」、「說其他倒算了，說香港不適合跑步……太無語了」、「先深入了解一個城市，再去判斷這城市的好壞」、「去的地方少，沒眼界，又喜歡裝」、「你們去的都是旅遊區，當然人多路窄呀」。

樓主於小紅書以「不懂為什麼會有人喜歡住在香港」為題發文。（小紅書）

被網民圍攻 樓主反駁：曾在日本市中心馬路跑步

樓主之後留言回應網民指摘，「我說的一個城市適不適合跑步，是整體看，不是我非要到某一個區域才能跑，香港當然能找到可以跑步的地方，我作為遊客，當時是希望穿上跑鞋出了酒店就能跑，不是非得坐個地鐵到哪才行」。她聲稱曾於日本等市中心馬路跑步，「比如人口密度可以和香港媲美的東京，我也曾在工作日早高峰時在市中心馬路上跑步」，強調「關鍵就是路夠不夠寬罷了」。

樓主回覆後繼續被網民圍攻，也有網民認為「博流量而已，何必咁認真」、「莫名其妙的1篇文章，不知道妳是在引流還是引戰」。