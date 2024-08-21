澳監獄駭人性侵案！男囚被多人性侵半小時　獄警玩手機未阻止受查

澳洲新南威爾斯州的監獄發生駭人性侵案。有男囚犯在獄中慘被獄友輪流性侵，當時在附近有獄警在守候，可是對持續半小時的慘叫聲充耳不聞，事後發現獄警在玩手機，署方立即就事件展開調查。據報其中1名涉性侵囚犯，正是因犯下同類案件入獄。



悉尼西部的利斯科懲教中心發生男囚犯慘遭獄友輪流性侵半小時案。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，事件發生於8月13日，位於悉尼西部的利斯科懲教中心（Lithgow Correctional Centre），有男囚犯在獄中慘遭獄友輪流性侵半小時。當時傳來有人大喊的聲音「我等不及了，誰是下一個？」，接着傳來另外1名囚犯慘叫聲，聲音大到響徹整個囚室。

當時10米外有獄警當值，可是卻對持續半小時的慘叫聲充耳不聞。當局事後調查，該獄警表示「沒聽到任何聲音」，但承認一直在玩手機看影片及瀏覽網站。

獄警在附近當值，卻對持續半小時的慘叫聲充耳不聞。（GettyImages）

新南威爾斯州懲教署（CSNSW）表示，受害男囚犯已在事發翌日送醫接受治療，並在當天返回懲教中心。報道引述消息人士指，性侵男囚犯的其中1名囚犯，正是因性侵罪行服刑。

懲教署目前已將獄中的相關區域列為犯罪現場處理，封鎖調查，署方會對受害者提供必要協助，依法嚴懲施暴者，同時檢討獄政管理措施，以防類似悲劇一再上演。而新南威爾斯州警方亦正協助懲教署調查這宗多人性侵案，並向受害者提供幫助。