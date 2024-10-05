拍拖6年準備結婚│女生看男友手機揭他買這東西　早已出軌內情極衰

手機發票App竟成了分手導火線！台灣有女網民在網上分享她的傷心感情經歷，她指與男友拍拖6年，並已準備結婚，可惜有次她無意看到男友的手機發票通知，是購買避孕套的單據。女網民立即崩潰，原因是男友騙她在疫情期間要回公司工作，故兩人一直沒有見面，此期間男友竟購買避孕套，最終揭發男友實際是與小三同居，女網民決定分手。帖文引來不少網民留言，有人反替樓主慶幸，「發票直接拯救妳的下半生」。



男友手機彈出發票，成了他的出軌證據。（網上圖片）

台灣有女網民在網上論壇「Dcard」透露自己的感情經歷，題為「感謝發票通知讓我看清這個渣男」，指她在大學便與男友一起，交往已6年之久，互相信任，所以不會查他的手機，兩人更決定結婚，可是卻因發現男方出軌而分手告終。

樓主指她與男友並非同居，可是在疫情爆發時，樓主須在家工作，她便要求男友到她家同住，「反正不用去公司在哪裡都能工作，不然疫情關係，可能會一段時間都不能見面」可是得到的答案是不行，因此2人幾個月沒見面。

不少網民替樓主不忿，「還好妳不小心點開了，怎麼樣都不能跟垃圾結婚，太可怕了」。（網上圖片）

直到疫情趨緩，8月份男友到她家，正當樓主用男友手機追劇時，發票載具App跳出1則通知。樓主本來想將通知清除，但沒按好就直接進入App頁面，讓她起了好奇心，想看男友在兩人沒見面期間買了什麼東西，結果卻發現男友購買避孕套的發票，迅即崩潰。

樓主質問男友為何要買避孕套時，男友坦承在4月時愛上女同事，疫情爆發期間為了和女同事同居，所以欺騙她要回公司。而兩人沒見面期間，原來男友與該女同事一起居家工作兼同居，讓她氣到立即將男友轟出家門並分手。

樓主坦言很後悔浪費了6年寶貴時間在不值得的人身上，但也慶幸事件讓她早點遠離渣男。（GettyImages）

不久，樓主收到前男友和小三同事奉子成婚的消息，她坦言很後悔浪費了6年寶貴時間在不值得的人身上，但也慶幸事件讓她早點遠離渣男，否則現在與他結婚的人就是她了。

此帖文在2021年曝光，早前又再被瘋傳，當時引來不少網民替樓主不忿，「還好妳不小心點開了，怎麼樣都不能跟垃圾結婚，太可怕了」、「用載具抓姦好強」、「發票直接拯救妳的下半生」、「一切都是最好的安排，手滑看到發票就是給妳的安排」。