人妻停薪留職在家照顧小孩　被奶奶1句激嬲　網民斥嘴賤籲咁反擊

婆媳關係永遠是難解課題，但其實最重要的是雙方彼此尊重。台灣有女子在網上表示，想當年停薪留職留在家中照顧小孩，奶奶形容「你是我兒子交過最醜的女朋友，但卻是把家裡顧得最好的」，台女形容「這輩子聽過不少惡毒的話，但這一句絕對名列前茅」，隨後因丈夫外遇而離婚。



不少網民批評「嘴巴也太壞」、「不會講話可以閉嘴」，更有人提出要即場反駁，「你兒子是我交過男友中最短的」、「你兒子是我交過最棒的男朋友，但卻是媽媽最垃圾的一個」。



樓主當年停薪留職，在家中照顧小孩，奶奶見狀卻表示「你是我兒子交過最醜的女朋友，但卻是把家裡顧得最好的」。（《BB來了》電視劇照）

樓主在Threads表示，當年停薪留職，並在家中照顧小孩，奶奶見狀向樓主表示「你是我兒子交過最醜的女朋友，但卻是把家裡顧得最好的」。樓主估計「可能在家帶小孩的模樣真的很狼狽很醜」，奶奶有可能想稱讚她持家有道，「但說我（樓主）最醜聽了真的很難過」，最後樓主發現前夫外遇，所以離婚收場，對方變成前奶奶。

帖文引來不少網民討論，「奶奶吃那麼多米、怎麼還這麼不會聊天」、「講嘢唔經大腦」、「討厭的長輩，也辛苦了委屈一段時間」。網民提議應即場反駁「你是我看過最找死但活最久的長輩」、「要不是遇見你，我以為虎姑婆不存在世界上」。

（Threads）