為公屋結婚？大學畢業港女想與男友註冊加快輪候　網民提2點勸阻

為加快輪候公屋搶先註冊結婚？有女生在網上發文，指和男友拍拖８年，認定對方是終生伴侶，2人剛畢業投身社會想搬離各自住所同居，考慮先註冊結婚以2人家庭申請公屋，希望加快編配，「我自己都覺得係慳好多時間，始終1人單位要等好多年」。不過，網民提醒她要考慮入息限額，大專生畢業找到正職很可能已超出限額，「2人入息上限係19,550（今年4月1日起為19,730元）， 呢個數假設你哋2個都月入1萬2，已經爆咗」，又認為她不應為排公屋而結婚，「同居同拍拖真係兩回事」，建議先合租共同生活再作討論。



樓主剛畢業想同男友先註冊以加快輪候公屋單位。（《幻愛》劇照）

拍拖8年認定彼此是終身伴侶

樓主在Dcard討論區以「為咗公屋而結婚」為題發文，她先交代自己背景，指已和男友拍拖8年，認定彼此是終身伴侶。他們剛畢業出社會，雙方家庭環境都有問題，故想盡快搬走同居，惟「啱啱fg（新畢業） 仲未儲到錢」。

早前他們聊到輪候公屋的問題，認為如果先註冊以2人家庭而非單人申請公屋「會快好多」，「我自己都覺得係慳好多時間，始終1人單位要等好多年」。樓主續指，她和男友結婚相信只是遲早的事，「但係又擔心咁樣決定會唔會太倉猝」。

樓主認為單人輪候公屋要等太久，以2人家庭申請會較快。（《幻愛》劇照）

網民表示「其實排公屋好難」，她們還未考慮入息問題，雖然樓主匿名發文，但提到自己是剛剛畢業的社會新鮮人，有大專生網民提醒要注意入息問題，一畢業找工作很可能已爆限額，「Google咗公屋2人入息上限係$19,550（應為19,730元）， 呢個數假設你哋2個都月入1萬2，已經爆咗，但排公屋我覺得係方法之一，收入唔高又無乜可能買到樓，出去租150呎又已經食咗$8,000蚊」、「如果長遠計埋覺得自己人工唔會升得高（加上經濟咁差）排嘅話未必係壞事」。

不少人提到如果勉強要符合入息限制，等於不可加人工，即使1人的收入都可能很快超過2人家庭的入息限額，「19,550（元）已經2人上限，呢個數1人都爆到喎」、「你哋2個排到公屋前真係唔會加人工咩？ 我25歲嘅時候已經爆咗2人公屋入息， 建議唔好為咗上公屋結婚」。

據房委會資料，2人家庭申請公屋的每月入息限額為19,730元。（房委會圖片）

網民籲三思：同居同拍拖真係兩回事

網民認為不宜因加快輪候公屋時間而結婚，如要私人空間，可考慮租住青年宿舍，建議先同住再作考慮，「同居同拍拖真係兩回事，起居飲食嘅習慣真係日日見先至見真章」、「你哋真係想搬出去一齊住可以商量一齊搬出去住1年先」、「我男朋友公屋、我私樓，但我哋會選擇儲下錢去租屋。排公屋唔知要等幾耐，又會有收入限制」。

如果以單身人士身份申請公屋，輪候時間恐要以十年計算。（《幻愛》劇照）

據房屋署數字，截至2024年6月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年。今年第二季度獲編配入住公屋的一般申請約7,000宗，是自2022年第三季以來，獲編配宗數最多的季度，獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為500宗。

（綜合