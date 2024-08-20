公屋輪候半年即畢業！普通話男拍片曬大單位　3方法可極速上樓？

【公屋申請／輪候】公屋申請人數眾多，平均需要輪候5.5年，但竟然有人只需半年就成功上樓？有操普通話男子發布影片分享經歷，自稱申請公屋半年就獲派樓，更打算把單位間成3房，並把廁所和浴室拆牆打通安裝浴缸，形容「畢竟這個房子不大，所以所有空間都要利用得非常好」。



雖然男子形容「單位不大」，但網民看過影片估計是5人至8人大單位，而且間隔是浴室和廁所分開，估計面積或超過500呎，直指「聽到『房子不大』呢幾個字，真係難聽過粗口」。也有網民指能在半年內「極速上樓」，只有3個方法。不過也有網民質疑影片真偽，「似作假，搞分化」。



有操普通話男子發布影片分享，指他申請公屋半年就獲派樓。（影片截圖）

公屋是不少港人上樓希望，根據房委會最新公屋輪候數字，截至今年6月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者平均輪候時間5.5年，而今年第二季獲編配入住公屋的一般申請約7,000宗，是2022年第三季以來最多。

然而竟然有人「半年極速上樓」？有港男於Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」發布2段影片，留言指「想知點樣半年囉到咁大間屋」。

影片中，1名操普通話男子展示獲派的公屋單位，稱自己申請公屋半年就成功上樓。（影片截圖）

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影片中，1名操普通話男子展示獲派的公屋單位，稱自己申請公屋半年就成功上樓，「很多人問我這個房子申請了多久，其實我這個是今年（2024年）申請了，半年就可以到手了」。

普通話男子又逐一展示廚房、廁所、浴室、大廳及大房間，可見空間相關闊落，而且廁所和浴室是分開間隔。他表示計劃把大廳角落位置及大房，間成書房、主臥室及衣帽間，即隔成3房。他亦想打通廁所和浴室之間的牆壁安裝浴缸，以及訂造櫃子和冷氣機等家電，形容「畢竟這個房子不大，所以所有空間都要利用得非常好」。

普通話男子又逐一展示廚房、廁所、浴室、大廳及大房間，可見空間相關闊落。（影片截圖）

雖然男子形容單位不大，但網民看過影片，估計單位是九龍黃大仙區慈雲山慈樂邨或新界葵青區北葵涌安蔭邨5人至8人大單位，面積或超過500呎，直指「好大間，個廚房大到成間房咁」、「聽到『房子不大』呢幾個字，真係難聽過粗口」、「好心佢就唔好喺度炫耀啦」。

也有網民估計，能在半年內「極速上樓」，只有3個方法，包括「社署體恤安置」、「擠逼户調遷」及「超級凶宅」特快公屋，「如果真係半年，唯一答案：社署體恤安置。同埋都係嗰句：要快搵社署，要排搵房署」、「我估佢應該係申請擠逼戶調遷先有咁快，因為我都住緊呢種單位同呢個情況」、「應該係有問題，或者凶宅」。不過也有網民質疑影片真偽，「似作假，搞分化」。

有網民估計，能在半年內「極速上樓」，只有3個方法，包括「社署體恤安置」、「擠逼户調遷」及「超級凶宅」。（Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

「體恤安置」是特別房屋援助計劃，如個別人士因社會因素及醫療需要，有真正迫切及長遠房屋需要，而沒有其他可行方法解決其居住問題，可向社會福利署（社署）尋求相關的福利或援助。

至於擠逼戶調遷，房委會有「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」，調遷計劃安排在每年下半年進行，凡居住密度低於每人7平方米（約75平方呎，以室內樓面面積計算）的公屋租戶，均可申請調遷到較大單位；申請者須符合「無擁有住宅物業」規定及通過「全面經濟狀況評審」，而有關入息及資產限額為「富戶政策」釐定水平。