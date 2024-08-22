後生仔搭港鐵用2元優惠斷正？職員奮身追入商場查票　結局獲激讚

【港鐵／逃票／2元乘車優惠／濫用優惠】乘搭港鐵必須支付足夠車資，且不應違規使用長者八達通2元乘車優惠。網上近日流傳1組相片，指有大批港鐵職員在柴灣站閘口附近「佈陣」查票，其間截查多名乘客，更有職員追乘客追到入商場，並「捉咗一個後生仔」，更問他「可唔可以即刻畀錢（罰款）」，疑是違規使用長者八達通2元乘車優惠，或者是未有支付足夠車資。



相片引來網民熱議，不少人大讚港鐵職員做得好，「查飛好呀，咁多人博大霧，日日查就啱」、「香港太多人鍾意貪小便宜」。



港鐵加強打擊違規使用長者八達通2元乘車優惠和逃票行為。（Facebook群組「柴灣小西灣關注組2.0」)

港鐵除了對輕鐵和東鐵綫頭等列車加強查票，亦加強打擊其他車站違規使用長者八達通2元乘車優惠和逃票行為。有女街坊就於Facebook群組「柴灣小西灣關注組2.0」發布多張相片，留言指「柴灣，小心」。

相片見到，港鐵柴灣站閘口內外至少有5名職員「把守」，有乘客被截查。（Facebook群組「柴灣小西灣關注組2.0」)

網上流傳的相片見到，港鐵柴灣站閘口內外至少有5名職員「把守」，有乘客被截查。有目擊者留言指，有職員追查乘客追入附近商場，「頭先（港鐵職員）追人追到入新翠商場」，也有後生仔被職員截獲疑似「斷正」，「捉咗一個後生仔，問佢（後生仔）可唔可以即刻畀錢（罰款），條友話而家畀唔到」。

相片引來網民熱議，有人大讚港鐵職員做得好。（Facebook群組「柴灣小西灣關注組2.0」)

逃票或違規使用2元乘車優惠可罰1,000元

相片引來網民熱議，有人大讚港鐵職員做得好，「查飛好呀，咁多人博大霧，日日查就啱」、「香港太多人鍾意貪小便宜」、「頭先都見到，好大陣仗」。也有網民認為，如果沒有逃票或濫用優惠，毋須害怕查票，「有咩要小心？」、「光明正大，點解怕查飛？」。

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。