乘客的士遺iPhone叫送回　加1句激嬲司機　被送去這裏慘了：吹咩

乘搭的士遺留物品時有發生，不少人會找司機幫忙送回。但有的士司機於網上發文表示，有客人在車上遺留iPhone，發現後致電要求他送回，卻因1句態度令他大感不滿，直指「那我就無見過（iPhone），但，一定係九號貨櫃碼頭可能或者有，吹咩……自己去慢慢搵」。



事件引來網民熱議，有的士行家分享類似經歷，也有人認為樓主做法值得商榷，「應該交去就近警署」、「搵到（iPhone）你又要上差館落口供，又要開少日工，幾無謂」。另有網民質疑真偽，「低質老作？」。



乘搭的士遺留物品時有發生。（資料圖片）

該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，形容「今日好開心」。他解釋，當日晚上有客人在車上遺留iPhone，發現後隨即致電要求他「立即即刻車返畀佢」。

樓主認為對方態度差，直指「車佢老X咩，錢我有」、「那我就無見過（iPhone），但，一定係九號貨櫃碼頭可能或者有，吹咩……自己去慢慢搵」。

樓主認為對方態度差，直指「那我就無見過（iPhone），但，一定係九號貨櫃碼頭可能或者有，吹咩……自己去慢慢搵」。（資料圖片）

事件引來網民熱議，有人認為樓主做法值得商榷，「應該交去就近警署」、「搵到（iPhone）你又要上差館落口供，又要開少日工，幾無謂」。也有的士行家分享類似經歷，「我都試過，你立即車返嚟第一城我畀3嚿水你快啲，最後我車咗去紅磡差館喺差館嘅時候電話響冇人聽」。

樓主回應時表示，「有電話又點，重點係（客人話）立即即刻，命令語，濕X iPhone」。但亦有網民質疑真偽，「低質老作？」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第55(1)條，拾獲遺留在的士上之財物的任何司機，或任何獲交給該財物的人，須在6小時內將該財物以他拾獲或獲交給該財物時的原狀送交警署。（資料圖片）

的士司機拾獲遺留物須6小時內送往警署

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章）第55(1)條，拾獲遺留在的士上之財物的任何司機，或任何獲交給該財物的人，須在6小時內將該財物以他拾獲或獲交給該財物時的原狀送交警署，並須據實說明拾得該財物的經過詳情；但如該財物在按上述規定送交警署前已被物主認領，而物主又能提供令人信納其為物主證明，則該財物須隨即歸還物主，而不需送交警署。

任何人無合理辯解而違反上述條文，即屬犯罪，一經定罪可處罰款2,000元。