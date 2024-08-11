坐東鐵頭等車廂遇職員查票　大媽大叔無付款斷正慘了　要罰$XXXX

【港鐵／逃票／罰款】乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，必須在上車前以八達通拍卡繳付額外車資，否則會被罰款！有港男於網上鐵路群組發布相片，指乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂時，遇上港鐵職員查票，結果有3名乘客「斷正」被發現沒有支付車資。



網民看後批評乘搭「霸王車」行為離譜，「貪小便宜！抵罰！」，又建議要有職員長期留守車廂查票，「我覺得要有1個職員長期喺車廂度查飛，經常有人唔畀錢坐頭等」。



據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。



乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，必須在上車前以八達通拍卡繳付額外車資，否則會被罰款。（資料圖片）

該港男8月7日於Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」發文發相講述事件，留言「查飛，3人中招」。他表示，日前乘搭東鐵綫列車，由於不想在普通車廂「逼到沙甸魚咁」，於是坐頭等車廂，其間目擊多名港鐵職員查票，如果有3名乘客「斷正」，被發現沒有支付車資。

相片見到，車廂內有至少2名港鐵職員正在查票，旁邊站了1名中年男子，1名老婦及1名女子，估計是樓主所說「中招」的3人。

車廂內有至少2名港鐵職員正在查票，旁邊站了1名中年男子，1名老婦及1名女子。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

事件引來網民熱議，不少人批評乘搭「霸王車」行為離譜，「貪小便宜！抵罰！」、「搞到畀咗錢嘅，入到去無位坐」、「博一博，可惜輸咗啦」，又建議要有職員長期留守車廂查票，「我覺得要有1個職員長期喺車廂度查飛，經常有人唔畀錢坐頭等」。

也有網民指不時有人誤上頭等車廂，認為應該取消頭等車廂，「我覺得取消頭等」、「唔應該有頭等，好多唔知分頭等」。惟有網民反對，「冇咗頭等，平時企到X街」、「頭等都係一門生意」。

港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交1,000元附加費。（資料圖片）

逃票須繳交附加費1,000元

據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。