女生合租單位　拍片揭半裸男室友多次偷入房後續恐怖　事後咁解釋

女生和陌生人合租要小心！四川成都有女生工作後離家入住合租單位，經常在洗澡時聽到腳步聲，懷疑有人偷入其房間，起疑下她用手機拍攝門口再洗澡，驚見1名幾乎未曾對話的男室友3度半裸走入房，看向其污衣籃，之後發現女事主正拍片，最終衝過去關掉錄影，「他看手機的時候，正好跟手機對視非常恐怖」。女事主受驚下報警，此時男室友不斷拍門聲稱自己是想借冷氣機遙控，她最終仍就事件報案。網民大呼事件恐怖，認為「女生最好還是和女生合租」，又提醒事主應該長期鎖門以策安全。



女事主拍到男室友偷偷走入房間。（微博影片截圖）

內媒報道，四川成都單姓女生出來工作後就入住合租單位，近日不時發現疑有人偷入她房間，「我只要去衛生間，放水的時候經常聽到外面有腳步聲」，起疑下她在房內藏起手機，將鏡頭對準門口拍攝，發現1名男室友偷入她房間。

影片所見，男室友赤膊開門走入女事主房，他入房走到床頭位置，鏡頭未能拍下，他臨走時又看了房間一圈。由於手機是豎起來的，男子疑發現正被拍攝，盯着鏡頭看了一眼馬上離開，女事主認為是嚇到男室友，他才馬上離開。

女事主不時在廁所內聽到門外有腳步聲，懷疑有人偷入其房間，最終用手機拍攝門口再入廁所，發現有1名男室友多次偷入房內。（微博影片截圖）

隔了一會，男室友又開門探頭查看房間，看着手機鏡頭，之後看了女事主的污衣籃幾眼又再離開。之後他第3次開門，直接衝入房關掉女事主的手機錄像，女事主表示，「他看手機的時候，正好跟手機對視非常恐怖，但是打碼了之後看不見他的眼睛。當時直接嚇得我一身冷汗」。

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該男室友今年才搬進來，雙方幾乎沒說過話，知道對方多次入房後女事主很害怕，決定報警，此時男室友連拍了她3次門，第一次拍時她沒有理會，之後男室友在門外解釋，自己只是要借「空調（冷氣機）遙控器」。不過，女事主拍到的影片中，男室友是空手出門，而且房內冷氣和遙控器顯示溫度也不同，質疑其說法，上傳片段是想提醒女生和別人合租單位要注意安全，已報警處理中。

男室友發現自己被拍，最終走向女事主手機關上錄像功能。（微博影片截圖）

網民看過影片大呼可怕，「小姐姐是真的勇，敢跟異性合租。哪怕他不進你房間，同住一個屋你不也怕嗎」、「盡量不要跟異性合租吧」、真是膽子大，合租要慎重」、「我合租有男室友，上廁所或者扔垃圾，出門幾分鐘都要鎖門，真的不要太信任男的」。有網民笑言，合租房間怎會只有1個冷氣機遙控，「房東的空調就一個遙控器啊？」、「下次洗澡把自己房間鎖上吧，合租不知道會碰上什麼人，小心為上」。

（綜合）