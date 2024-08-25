差1號碼中頭獎！男子得$780不服氣隔日再買　贏$615萬巨款這樣用

美國有男子獲幸運之神眷顧，他購買彩券發現只差1個號碼，就能中61萬美元（約475萬港元）獎金，但他只獲100美金（約780港元）。男子未有灰心，隔日又買同款彩券，結果因5個數字全中贏得79萬美元（約615萬港元）的頭獎，被通知獲獎時他還以為是騙案。男子表示喜獲巨款，會將獎金用在退休、投資及度假，並會幫助家人。



男子買款彩券5個數字全中贏得79萬美元。（《富貴逼人》劇照）

綜合外媒報道，53歲幸運兒來自密歇根州馬科姆縣，有購買彩票的習慣，7月27日當天，他突然記起自己沒買當期彩票，立刻上網買了2張「Fantasy 5」彩票，雖然其中1張中了4個號碼，獲得100美元（約780港元）的獎金，而中5個字的頭獎則是61萬美元（約475萬港元），因此他不死心，隔天再買1張彩票。

這次幸運之神終於降臨，男子所買的5個號碼全中，贏得79萬美元（約615萬港元）頭獎。他坦言原本不知道中了多少錢，直到他收到1封電子郵件，通知贏得1美元，他表示「我以為這就是全部」又想到是否騙局，直至收到另一封信件告知他登錄帳戶領取頭獎才知是真的中了巨獎。

（GettyImages）

男子事後感到十分驚訝，「我根本沒想到第2個晚上真的會中大獎」。他打算將巨款用在退休、投資和度假，也會拿幫助家人。

根據彩券網站，「Fantasy 5」每天晚上7點29分開獎，每張彩券的售價為1美元（約7.8港元），只要多花1美元，消費者就可以增加乘數，並獲得第2次中獎的機會。