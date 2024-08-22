電動單車深夜爆炸起火！5分鐘引燃多車民眾合力救火　消防揭起因

不要胡亂網購鋰電池！深圳市有住宅區後巷日前發生火警，事緣有電動單車在深夜充電時突然爆炸起火，現場閉路電視拍到電動單車整輛被火焰點燃冒出藍光，5分鐘內點燃附近多輛車，幸好附近民眾合力用滅火器控制火勢，終由消防員到場撲熄，起火位置燒到焦黑。



消防調查發現，事件起因是電動單車電池充電時起火，而該車被車主改裝過，安裝了網購來的鋰電池，幸好無人傷亡。



深圳坪山區有電動單車半夜充電時爆炸起火。（微博影片截圖）

中國消防在微博分享火警案，指近日廣東深圳市坪山區坪山街道六聯社區寶珠路西九巷，樓下的1輛電動單車深夜充電時突然傳出爆炸聲，馬上冒煙起火，5分鐘內引燃附近多輛車。

閉路電視拍到，現場為1條小巷，停泊多輛電單車，涉事電動單車突然爆炸噴出烈炎，整輛車很快被火焰點燃，火舌冒出藍光，現場有大量濃煙令鏡頭被遮擋，但可見此時火勢已蔓延至其他車輛。後來有民眾拿起滅火器噴向起火電動單車，煙霧一黑一白，畫面已完全看不見。

深圳坪山區有電動單車半夜充電時爆炸起火。（微博影片截圖）

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經熱心民眾合力救火後，火勢順利受控，終交由到場消防員處理，現場遍地白色尤似雪景，而兩邊車輛大多熏成黑色。起火位置一片焦黑，電動單車被燒剩支架，附近車輛亦燒到灰灰黑黑。

火勢撲熄後地下一片雪白，左右兩側的車被燒或熏至漆黑。（微博影片截圖）

深圳消防指，當局接報派出4車21人救援，調查發現起火原因是電動單車在充電過程中電池起火，而該車曾被車主改裝過，換了網購回來的鋰電池。當局提醒，深圳市嚴禁所有電動單車及電池「進樓入戶」，以保障市民性命財產，民眾切勿貪平而購買不合規格的鋰電池。

電動單車嚴重受損。（微博圖片）

中國消防另提到，民眾不應非法改裝電動車，充電時切勿高溫暴曬及遠距離「飛線充電」，發現電動車起火宜馬上撤離及報警。

（綜合）