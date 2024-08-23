1人食壽司郎埋單$10！港女入座點1碟壽司食完即走　職員咁反應

這就是傳說中的小鳥胃？日前有港女光顧壽司郎，不過她入座8分鐘內，只點了1碟售價為12元的壽司，在計算服務費以及扣減折扣後，她只需付10元即可離場，形容結帳時「職員都好愕然」，又問「有無諗過食壽司郎可以以$10埋單？」。有網民表示「自愧不如」，「我成日都想咁做，但食1件真係唔夠飽」、「1個人去食都食咗百幾蚊」，笑稱「佢（壽司郎）連杯茶都蝕埋俾你」。



有港女光顧壽司郎只點叫1碟壽司，結帳時扣減折扣後，她只需付10元。（threads圖片）

點選「珍寶魷魚天婦羅」壽司

該女生在 threads 帳號分享其 IG（Instagram）的限時動態截圖，問 ：「有無諗過食壽司郎可以以$10埋單？」從其上載的截圖所示，她當時於壽司郎點叫1碟售價為12元的「珍寶魷魚天婦羅」壽司，並沖了1杯綠茶。收據顯示，若計算服務費後，她原需支付13元，不過因折扣優惠又另減3元，她最後只需付10元便可離場，她形容付款時，「職員都好愕然」。

網民：我成日都想咁做

網民都對樓主以「超抵價」光顧壽司郎感到震驚，「我成日都想咁做，但食1件真係唔夠飽」、「睇完我覺得自己好大食，一個人去食都食咗百幾蚊」、「我一直都好想試入去食個雪糕就走，但又唔敢」、「試過食爭鮮26蚊找數，自愧不如」、「坐夠1個鐘，斟多幾杯綠茶，壽司郎要蝕俾你」、「$10有得食有得坐，好抵」。

樓主補充，她當時因沒有胃口，但為了要「填肚」，才會入座8分鐘只點叫1碟壽司。但有網民指出壽司郎排隊需時，覺得此舉變相浪費時間。樓主回覆她是上午11時30分左右到達店舖，幾乎不用排隊，坦言「如果要等位，我唔會等」。

樓主指她當時因為沒有胃口，為「填肚」才會點叫1碟壽司。（示意圖／資料圖片）

有留言就分享其他創作者影片，顯示有男生過往曾拍片挑戰「旺角8蚊午餐」，當時某連鎖壽司店正推出8元1碟壽司，他到店內從迴轉桌拿取1碟壽司享用，隨即起身結帳離開。

樓主指她當時因為沒有胃口，為「填肚」才會點叫1碟壽司。（示意圖／資料圖片）

（綜合）