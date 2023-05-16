女生遇大食男網友　狂食壽司埋單AA制咁佔便宜　想再約會被1招KO

這樣庹縮的男生要不得！台灣有女生發文指被男網友邀約去吃壽司，不過她食量小，所以只吃了數碟，約需220元（新台幣，下同，約56港元），但帳單卻是1380元（約351港元）。結帳時男方剛好去了洗手間，故她先行付帳。不料對方回來主動說要AA制，但還給卻只給650元（約165.5港元），即較直接AA制的金額還少了40元（約10港元）。



樓主追收差額時，意被男方反指計較，令樓主感到不爽，並斥他是奇葩，往後還想再約出來，便把對方直接封鎖。網民都批評該男生小氣，更揶揄對方活該單身；亦有人為樓主提出方法，建議她追討被吃掉的金額。



台女被男網友邀約吃壽司，她吃得少卻要AA制，對方還少付了錢，追討時竟被指計較，故感到不爽，斥對方是奇葩。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

該台女在Dcard以「網友約吃飯，AA平分真的很莫名」為題發文，指她在網上聊天1個多月的男網友邀約吃飯，更提出去某連鎖經營壽司店。樓主因為食量小，當天只吃了4碟壽司和1碗茶碗蒸，合共價格220元，而整桌結帳為1,380元。

由於男生去了洗手間，所以樓主先行結帳，不料男方回來後，居然稱「我們AA（AA制）」，但只給予樓主650元，即就算以AA制結帳，他亦該付690元。

樓主當下覺得不用AA，況且要AA制的話價格也不對，對方給的金額少了40元；加上她認為不該採用以平均計算的AA制，應該各自付帳，不然以現在情況來說，她要付費700多元，比她所吃的220元超出很多。

沒料男方竟然稱「不要算這麼精（計較）吼」，又表示可以送樓主回家當作補償，惟樓主決意擺脫男生，以有騎車到來為由先行離開，直言「覺得認識這種人很浪費生命，瞬間不想爭」，只想趕快離開回家。

男方雖然提出AA制，但所給的金額也少了40元台幣；而樓主卻覺得應該各自付帳，不然她將要為男生所吃的東西買單。（《藍海大海傳說》劇照）

樓主續稱，對方其後還想約她再次外出，又為不知樓主不想AA制而道歉，表示他下次會多付一點錢，但樓主覺得不爽而直接將對方封鎖，苦言「遇到奇葩水逆感（意指遇到衰事，諸事不順）滿滿」。

對於樓主被庹縮男「呃飯食」的經歷，網民都替她感到不值，「我覺得跑去上廁所意圖就很明顯了」、「好小氣的男生，還敢約女生出去玩」、「看來他就只能單身一輩子」、「這叫做蹭飯或者佔便宜，嚴重一點稱為侵佔」、「他吃的一部分你幫他付，根本不是AA吧」。

亦有人善意提醒女生以要避免成為「水魚」，記得「以後別先去付錢」、「不然就是確定吃完要離席前，先將自己吃多少的錢拿給對方」、「同桌可以分開結帳」、「如果是我當下就會明說討回來，反正第一次見面也是最後一次」；有留言則建議樓主以另一方式討回被騙的金額，「赴約第二次去吃好一點，把錢吃回來，要結帳的時候也跑去上廁所」。

（Dcard）