收嘢啦！農曆七月燒街衣驚現火龍捲　火屑飛上半空極詭異嚇呆網民

農曆7月俗稱鬼月，在華人文化中是充滿神秘與敬畏的月份。有網民早前在網上分享1段被瘋傳的燒街衣影片，是由「車Cam (行車記錄儀)」 拍下，看到一堆在馬路中心正焚燒紙錢，火勢突然變猛烈，且不斷擴大及旋轉，轉到馬路的另一邊，紙錢被捲到上半空，之後捲回原地，火亦漸漸熄滅，恍如有靈界來接收衣紙般。影片隨即被瘋傳，有指事發地方是內地。



不少網民看過影片議論紛紛，「收緊嘢」、「轉數快」；有人認為好可怕，「咁都幾恐怖喎」、「長輩教落這些叫陰風，收物品的顯示，要避開」。不過有網民指是自然現象，毋須大驚小怪，「勁過CG，畀錢拍都無咁型」、「唔止陰風啦，直頭龍捲風啦」。



當車輛駛近時火勢瞬間變我非常猛烈，且不斷擴大及旋轉。（影片截圖）

有港男早前在Facebook群組「車cam L（香港群組）」，分享一段近日在網上瘋傳的「車Cam (行車記錄儀)」 影片，樓主更寫道「農曆7月……你都咪話唔驚……」。

影片可見，馬路中心正焚燒一堆紙錢，當車輛駛近時火勢瞬間變得非常猛烈，且不斷擴大及旋轉，甚至轉到馬路另一邊，紙錢被捲到上半空，之後又捲回原地，火亦漸漸熄滅，還有部份紙錢散落在地，與傳聞中有靈界來接收衣紙情況十分相似。有指拍攝地方是內地，不少看過影片的網民也大表驚訝。

影片引來網民議論紛紛，有人指「收緊嘢」、「轉數快」、「下面都等錢使」。有網民分享類似經歷，「呢類旋風在我阿爺出殯嗰日都見過，一燒嘢突然起咗兩個旋風，啲衣紙燒得勁快 ，連隨個旋風一齊捲上去」。有人則認為「好有氣氛」、「三七氣流一轉，起！」，但有不少人直呼可怕，「咁都幾恐怖喎，收到晒啦」、「長輩教落這些叫陰風，收物品的顯示，要避開」。

亦有人理性分析這是自然現象，毋須大驚小怪，「唔覺得有咩好驚，只係正常嘅熱空氣同冷空氣交互發生作用，引致龍捲風形成」。

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有網民則鬧在路中心燒衣缺乏公德心，「就咁放地上燒？好心搵個大鐵桶化寶啦！」、「點解會燒到出馬路，啲人都冇公德心」。不過有不少人認為「好明顯係流嘅」、「勁過CG，畀錢拍都冇咁型」、「2024都唔知係咪AI片」。