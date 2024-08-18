鬼月盂蘭節｜酒店經理籲農曆七月「別住這種房」：最常有怪事發生

撰文：聯合新聞網
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正逢農曆七月，也是大家俗稱「鬼門開」的期間，因逢暑假，很多人會出遊，並入住酒店或民宿，其中有許多禁忌要特別注意。

有位酒店資深經理人透露，比起邊間（尾房），會更避免住「這房型」，因為較容易聚陰。

如何放鞋也有禁忌　入住時除先敲門還要這樣做

鬼月盂蘭節｜酒店經理籲農曆七月「別住這種房」：最常有怪事發生（01製圖）

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很多人入住酒店時會避免選擇「邊間」。根據「ETtoday」報道，一名經營多家星級酒店的資深經理人指出，邊間空間大、採光好，加上單邊不受干擾，反而受到歡迎。

相較之下，正對逃生梯或是電梯的「路沖型」客房，才最常有怪事發生。

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其實鬼月住房一直都有許多禁忌，包含進門時要先敲幾下再開門，用意是知會裡面的好兄弟，表示要打擾的概念，並且過幾秒後再用「側身」進房，意思是讓好兄弟先出來，避免被撞到。

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另外鞋子不要排列太整齊，因為這樣會讓好兄弟知道有幾個人，盡量收進櫃子裡，或是分開擺放，另外鞋頭也不要朝床，會引來祂們的好奇。

接著入住時也記得先去廁所沖馬桶，因為通常都會認為馬桶有晦氣，先沖水將晦氣送走。

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