農曆七月咪亂嚇人！他打開置物箱驚見一物　網民嘲睇到會嚇到瀨尿

要把東西送修前，最好檢查一下有沒有「不可告人的祕密」。一名電單車行師傅幫客人修車，打開電單車置物箱時，發現裡面竟然有一顆人頭，把師傅嚇到逃走。



根據《記者爆料網》報導，一名電單車行師傅日前幫客人修車，一打開電單車置物箱就看到一顆「長髮人頭」，嚇得師傅跳起來逃走。冷靜下來後發現，其實這顆「人頭」是美髮業常用來練習的假人頭。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

師傅把這段監視器畫面放到網路上，並在影片最後放大「人頭」的畫面，配文一串「。。。。」，充分展現無奈。

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網友看到影片忍不住笑回：

「刺激~」

「修車師傅滴了兩滴尿」

「多收500台幣收驚費」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】