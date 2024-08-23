人渣！16歲少女深夜坐巴士　遭司機等5男子輪姦　後續心酸惹公憤

令人髮指！印度發生駭人強姦案，1名16歲少女乘搭巴士時駛到1個僻靜處時，遭車上5名男子輪流性侵，當中包括巴士司機及售票員；直到凌晨有保安發現，少女才逃出魔掌。少女事後精神不穩，5名男子則在偵訊時認罪。事件引當地社會公憤，婦女委員會及兒童權利保護委員會都譴責。



印度發生駭人強姦案，1名16歲少女乘搭巴士時遭車上5名男子輪流性侵，當中包括巴士司機及售票員。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發8月12日晚上，該名離家出走的16歲少女，在德里遇到涉案巴士司機及售票員，2人帶她買車票乘搭往德拉敦的洲際巴士。

到達德拉敦後，巴士駛到1個僻靜處停下，司機及售票員隨即與另外3名男子輪流性侵少女，直至翌日凌晨1時30分左右。有保安來到發現事件，少女終逃出魔掌。據報，司機原本計劃再帶少女坐巴士到帕蒂亞拉，但被保安揭發沒有成事。

巴士駛到1個僻靜處停下，司機及售票員隨即與另外3名男子輪流性侵少女。（示意圖／gettyimages）

5名男子包括32歲巴士司機達曼德拉（Dharmendra Kumar）、52歲售票員德文德拉（Devendra Kumar）、38歲售票櫃收銀員桑卡（Rajesh Kumar Sonkar）、34歲合約司機拉維（Ravi Kumar），以及57歲拉傑帕爾（Rajpal），被控輪姦18歲以下婦女以及嚴重性侵兒童等罪行。

當地警方表示，少女到公立女孩之家「Bal Niketan」接受安置，訴說遭性侵詳情，惟她精神不穩，對自己居住地點多番更改，又聲稱父母離世後被其他家人趕出家門，但其實父母仍然健在，當局需要評估少女精神健康狀態。雖然少女證辭反覆，但5名男子承認控罪。

事件引當地社會公憤，婦女委員會及兒童權利保護委員會都譴責可怕。