海洋公園驚現野豬！1大4小穿梭遊客間覓食　網民：野豬經濟有得諗

身處海洋公園的大熊貓盈盈和樂樂早前誕下龍鳳胎，可愛萌樣吸引入城注視，更有政商界提出發展「熊貓經濟」，希望利用龍鳳胎熊貓的吸引力發展經濟。原來海洋公園的新成員除了有小熊貓，還有野豬家族出沒！



本港社交網站最近流傳多條影片和照片，顯示有野豬闖入海洋公園覓食，其中1張照片中更見到1大4小野豬同框。影片見到大小野豬穿梭於遊客之間覓食，見到快餐店包裝袋便不放過，由於騷擾到遊客，所以有職員出動以硬物發出敲打聲，嘗試趕走野豬。



網民留言指曾在海洋公園一次過見到2大5小野豬，「我上個禮拜都見過，海洋公園真係乜動物都見到」、「估唔到海洋公園又引入咗新動物 ，今次仲要野生」、「唔使搞熊貓經濟住，野豬經濟有得諗」。



野豬走到遊客身邊爭奪食物，有身穿綠衣制服的男職員手持硬物追趕，野豬仍在多張木枱之間左穿右插。（Threads影片截圖）

目擊者：職員沒有打野豬

Threads有用戶發文表示，與親友在海洋公園「食食吓嘢，隔離有隻野豬搶我哋嘢食」，他們立即避開，野豬「就搶咗另外一家人嘅嘢食」，笑言「海洋公園有野豬陪我哋食嘢」。片中可見，身穿綠衣制服的男職員手持硬物驅趕野豬，野豬則在多張木枱之間左穿右插，最終再返回木枱之間閃避。

樓主強調職員「冇打隻野豬㗎！只不過打側邊啲嘢發出聲音嚇走佢」，而野豬事前曾搶走情侶的食物，職員「驚佢襲擊人，所以要趕走佢」。

野豬穿梭遊客之間覓食，人豬之間距離極近。（Threads圖片）

其中一張相片有1大4小野豬同框，但有網民指曾見過有2大5小野豬出沒。（Threads圖片）

野豬不時翻找遊客遺下的食物，其中1隻小豬在吃麥當勞食品。（Threads圖片）

+ 10

野豬不怕人 與客遊距離極近

其他網民紛紛上載在海洋公園見到野豬的情況，從其中1張相片可見到1大4小野豬同櫃，但有人指見過總共2大5小野豬出沒，而野豬完全不怕人，與客遊距離極近，且不時翻找遊客遺下的食物。

許多網民同時留言指「因為其他地方搵唔到食」、「豬仔好慘」、「豬豬好可憐」、「辛苦職員」。有網民憂心野豬安危，希望能適當地驅趕，而非捕捉並人道毀滅。

（Threads）