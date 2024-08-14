房外驚見長蛇纏鬥大壁虎　激戰畫面曝光　住戶1原因唔驚仲覺幸運

動物奉行弱肉強食，有時實力平均，雙方打到旗鼓相當。泰國1名男子睡夢中聽聞異響而起身，在房門外見到長蛇大戰巨型壁虎，長蛇用力纏住壁虎，完全沒有放開跡象，嚇到男子留在房內，稍微打開房門觀察。最終他用掃把分開蛇和壁虎，再將牠們轉移到住所後方森林，繼而將纏鬥過程上載網上，笑言希望帶來好運。



據了解，蛇和壁虎在泰國象徵財運，男住戶認為雙重好運，網民詢問其家門號碼，希望買獎券中獎。



綠色長蛇正在用力纏住大型壁虎，完全沒有放開跡象。（facebook影片截圖）

發現長蛇大戰壁虎一幕的男子喬薩諾伊（Chanchai Choysanoi）在facebook上載有關影片，顯示綠色長蛇正在用力纏住大型壁虎，沒有鬆開意欲。

喬薩諾伊接受當地傳媒訪問時表示，事件發生在其位於呵叻（Nakhon Ratchasima）的住所，當日中午時分，他正在房內休息，突然聽到門外傳出異響，好奇開門了解，發現綠色長蛇和大型壁虎正激烈纏鬥，令到他無法離開房間被困，於是用手機拍攝過程，牠們沒有打算退縮。

喬薩諾伊笑言希望這件事情會為他帶來好運，其他網民表示羨慕。（《半澤直樹2》劇照）

最終喬薩諾伊鼓起勇氣開門，用掃把分開蛇和壁虎，再將牠們轉移到住所後方森林，由於蛇和壁虎在泰國象徵財運，所以喬薩諾伊笑言希望這件事情會為他帶來好運，盼望中得大獎，不少網民留言詢問「家門號碼是多少？」，希望藉此取得幸運號碼購買彩券發大財。

（綜合）