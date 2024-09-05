瞓港鐵站地板！3女童躺月台地上休息影片瘋傳　網民震驚：好污糟

難道公眾場所的地板較好睡？近日網上流傳影片，港鐵南昌站的月台上有3名女童在地上休息，有人盤腿而坐，有人席地而睡，亦有人在地上來回爬。不少網民看完影片都覺得難以理解，「不知所謂」、「好污糟」、「我一直都唔明點解啲父母會咁放心啲細路喺公眾地方嘅地下度玩」。



有網民在港鐵南昌站的月台上發現，有女童大字形躺在地上休息。（Threads影片截圖）

該名網民在社交平台Threads上發帖並上傳影片，從片段可見，事發地點應為港鐵南昌站往烏溪沙方向的月台上，有3名女童或坐或躺在地上休息。最右面的女童盤腿坐在地上；最左面的女童則用背囊充當枕頭，大字形躺在地上把玩手上的東西；至於中間的女童就四肢着地，在兩人中間爬來爬去。而從月台幕門倒影可見，旁邊就有候車可坐的座椅。

樓主拍攝影片期間，月台未見有其他乘客，也不見有人出言制止女童們，同時亦不見女童的家長出現。樓主指直至幾分鐘後，疑為女童母親的女子過來叫她們起身，不過女童們卻選擇繼續坐在地上。其間，有港鐵職員經過，但職員未有制止她們。

樓主嘲笑指「哇哈！地下好似好好瞓咁」，又指中間的女童一度在地上練習一字馬，「可能真係幾舒服，中間個細路女後尾仲拉埋一字馬」。樓主最後又提出疑問，「不過都唔知港鐵有冇條例話唔可以瞓地」。

除可見有人躺地休息，亦見最右面的女童盤腿而坐，中間的女童就四肢著地，在兩人中間爬來爬去。（Threads影片截圖）

帖文引起網民熱議，不少網民都對女童躺在及坐在地上的行為表示驚訝，除認為地板不潔外，又認為此舉會阻礙他人，「不知所謂」、「好污糟」、「我一直都唔明點解啲父母會咁放心啲細路喺公眾地方嘅地下度玩，唔好講會唔會阻到人，佢哋唔擔心啲細佬揩到啲奇奇怪怪嘅污糟嘢上身嘅咩」；亦有網民笑言「想睇佢金鐘放工時間瞓」。

另外有網民就指「印象中好似係冇條例講明唔可以瞓地下」、「有時冇寫喺條例度，係因為draft（起草）嗰陣冇諗過會有人做呢啲X事」。不過有網民就指可能女童有需要躺下休息，「最重要就係佢哋好攰，好想休息下」、「假如佢真係身體有事，咁就邊個人去體諒佢呢」，惟有人認為如果身體不適應向職員求助，而非隨意躺在地上。

（Threads）