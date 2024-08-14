趕返工？男子港鐵飛身衝入車廂影片瘋傳　網民批危險：練習奧運？

為了趕上港鐵可以「去到幾盡」？本港網絡瘋傳1段「港男港鐵瞓身衝車門」影片，見到當港鐵列車車門快要關上時，有年輕男子極速「瞓身」穿過車門，成功進入車廂，並敏捷地滾地翻身站起來，引來其他乘客驚奇目光。



男子敏捷身手不但未獲讚賞，反而被網民批評行為危險，「請勿靠近危險人」；也有人質疑是擺拍「一個拍、一個衝，成件事根本特登為拍片而成」。



當車門快要關上時，有年輕男子極速「瞓身」穿過車門，成功進入車廂。（影片截圖）

有男網民在Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」轉載影片，留言「老細，我真係趕緊地鐵返嚟」。影片見到，拍攝者在車廂內，當港鐵列車車門快要關上時，有年輕男子極速「瞓身」穿過車門，成功進入車廂，並敏捷地滾地翻身站起來，不少乘客感到驚訝。

影片引起熱議，有網民笑言「出盡力趕返工」、「他是不是練習奧運呀？立刻給張報名表格給他！」。但亦有大批網民批評男子行為危險，「請勿靠近危險人」、「奧運上腦」、「我見過車門啱啱好咬住個身軀，所以一直保持呢個插水式動作」。

亦有人質疑是擺拍，「一個拍、一個衝，成件事根本特登為拍片而成」。