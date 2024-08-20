港鐵車廂驚見一坨大便！旁邊大叔霸氣反應成焦點：好勁，值得欣賞

乘搭港鐵時見到車廂地上有大便，相信乘客會本能地走開吧？本港網絡流傳1張照片，見港鐵車廂地上有一坨大便，旁邊座位仍坐滿乘客，且已有職員在場處理，而上載者留言「地鐵有金執」，呼籲香港人要包容。



網民看過照片後感到惡心，「好核突啊」、「慘……悲」，批評「真係忍屎都忍唔到？」。也有不少網民「錯重點」，關注坐在大邊旁邊的大叔乘客淡定霸氣反應，「坐喺附近穩如泰山嗰班好勁，處變不驚嘅從容值得欣賞」、「側邊個大叔若無其事」。



本港網絡流傳1張照片，見到港鐵車廂地上有一坨大便，旁邊座位坐滿乘客，已有職員在場處理。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

人有三急也不應隨地大便。有港男於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布照片，留言「地鐵有金執，香港人要包容啲」。

照片可見，港鐵車廂近門口位置地上有一坨深色疑似大便物體，已有港鐵職員到場處理，而車廂座位都坐滿乘客，其中坐在車門旁邊座位的大叔，雖然與大便近在咫尺，左手放在近鼻位置，但表情相當淡定，似未有打算離開，霸氣盡現，而車廂內其他乘客，亦看似沒有被大便「嚇退」。

相片見到，港鐵車廂近門口位置地上有一坨深色疑似大便物體，旁邊座位大叔表情相當淡定，未有打算離開。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

樓主補充，其朋友在現場，起初以為是導盲犬隨地大便，後來才覺得應該是人類，「再睇真啲冇理由（導盲犬隨地大便）呀，係人屎喎，導盲犬訓練有素唔會隨地屙嘅」。

相片引來網民熱議，紛紛表示感到惡心。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

相片引來網民熱議，紛紛表示感到惡心，「好核突啊」、「慘……悲」、「真係好神奇，點樣可以屙到出來……」，批評「真係忍屎都忍唔到？個個站只要問，職員會帶你入職員專用廁所，都未計而家好似好多站都有客用廁所」。

也有不少網民「錯重點」，關注旁邊大叔乘客淡定反應，「坐喺附近穩如泰山嗰班好勁，處變不驚嘅從容值得欣賞」、「側邊個大叔若無其事」、「啲人唔走嗰下勁喎」、「更奇怪嘅係拍攝者和相中乘客仲可以坐喺到嗰下好嘢！架地鐵咁長又唔係冇得走！」。