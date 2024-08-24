鬼月｜女生拿家中物資隨便祭拜即頭暈不適　重拜秒痊癒：別不信邪

農曆七月相傳是鬼門開日子，華人社會透過普渡來祭拜「好兄弟」（鬼魂）求安心，以求該段期間不要被打擾。台灣有女生分享其普渡經歷，稱以往都是家中長輩負責拜祭，但今年因為母親出遊關係，故交托其在家進行普渡儀式，她卻因為種種原因，隨手拿家裏的餅乾和水果敷衍了事。



豈料當天晚上，女生開始感到頭暈及提不起勁，被朋友告知或許是冒犯到「好兄弟」，故決定翌日準備齊全再拜一次，結果拜完約30分鐘過後，頭暈跟疲憊感瞬間消失，令她直言「好可怕」，故以自身經歷勸勉其他人「不要不信邪」、「該做的還是要做到」，帖文惹來網民熱議。



台灣有女生在盂蘭節進行普渡，卻因「隨便拜」而導致身體出現不適。（Dcard圖片）

媽媽要求翌日再拜祭

該女生在Dcard以「普渡真的不能亂拜」為題發帖，指因為母親出遊，交代她要幫忙做普渡（即祭拜），但她不相信這些習俗，加上天氣炎熱不想出門，所以隨便拿家裏已有的餅乾和水果敷衍了事，當天傍晚便趕着出門約見友人。

樓主表示，事後有傳祭拜的照片給母親做報備，卻被媽媽「臭罵一頓」，指責她「拜的很隨便，東西準備的不夠」，同時要求她翌日重新再拜祭。

沒有香燭 僅得餅乾以零食及1隻蘋果

從樓主上載的照片可見，當時所謂的祭拜，只是隨便拿出家裏已有的餅乾以及零食，水果方面就只有1個蘋果，有些食物的包裝疑似已開封食用過，甚至連香燭都沒有，驟眼看上去很難讓人覺得是在祭拜。

樓主指，對於母親要求她重新再拜要求，平日她根本不可能理會，可是「那天感覺真的太毛了」。事關她拜完後身體一直感到不適，不但出現頭暈，而且做事提不起勁。當天晚飯後回家，獨自在家一直有種緊張感，跟朋友聊起時，被告知可能冒犯到「好兄弟」，故決定翌日準備齊全再拜一次。惟翌日她的身體還是不舒服，遂到便利店購買普渡箱以作應急。

樓主第二次祭拜時準備充份，除了有食物飲料，亦有備妥香燭以及衣紙。（Dcard圖片）

拜時時有誠意地跟「好兄弟」道歉

從樓主提供的照片所示，這次她用作祭拜的東西明顯準備充份許多，食物種類較多，除了有水果，還有杯麵、薯片、飲品等等，亦有添置祭拜最重要的香燭、酒杯、衣紙以及1支三角形的普渡旗。

樓主稱，第二次祭拜時她很有誠意跟「好兄弟」道歉，承認是自己不懂事，並請對方這次好好享用。神奇的是，拜完約30分鐘後，頭暈跟疲憊感瞬間消失，直言「第一次經歷這種感覺真的好可怕」。她希望透過分享是次經歷，勸勉其他人「不要不信邪」、「該做的還是要做到」，以保大家可以安穩地度過農曆七月。

有網民提醒樓主應在室外進行普渡，否則會引來「好兄弟」入屋。（示意圖／GettyImages）

網民：寧可不拜也不要亂拜

帖文引來不少網民都批評樓主首次祭拜時極不尊重，「到底是多沒有常識才會這樣拜」、「連開過的零食都拿來拜真的有點扯，你吃過的東西還會再送給別人吃嗎？」、「連香都沒，是要給誰啊，真的很沒誠意感」、「寧可不拜也不要亂拜…想拜記得下次先查好怎麼拜」、「如果做不到長輩的要求，認真拒絕就對了，不然沒做好會更麻煩」。

有留言提醒樓主不應在室內進行普渡，否則會引「好兄弟」到家，「在家拜是地基主」、「你在室內拜，就是請大家來作客，磁場怎可能不影響」、「跑遠點，去廟或者遠一點的空地跟大家一起拜」。

農曆七月相傳是鬼門開日子，華人社會透過普渡來祭拜「好兄弟」（鬼魂）求安心。示意圖。（資料圖片）

網民分享正確普渡需知

有網民指出正確普渡需知，「供品請用盤子一樣一樣擺好，每樣供品插香，準備面桶水、面巾插香，共要奉三次香，拜第一次香完後即化更衣」、「米香爐、米酒、茶應該放在供桌前方，通常會準備茶三杯、酒三杯，剛插香爐的時候補一次茶、酒，過20至30分鐘再補一次茶酒，再過20至30分鐘補最後一次茶酒」、「米香爐兩旁應點蠟燭，或者使用燭燈代替」。

（Dcard）