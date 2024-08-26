的士危駕？迴旋處突慢駛停車接客　後車司機怒呠示警　後續更危險

連為了上落客，的士竟然隨處停車？最近有網民上傳車Cam影片，顯示1輛的士在迴旋處內打死火燈慢駛，其後更停車上客，片主司機隨即響咹數秒表達不滿，而在女乘客上車後，的士繼續在迴旋處內行駛，惟車門竟然一直未有關上，令樓主笑言「我係咪嚇到佢車門都唔敢閂返」。



有網民上傳車Cam影片，顯示1輛的士在迴旋處內打死火燈慢駛，其後更停車上客。（facebook影片截圖）

的士迴旋處停車接客

樓主在facebook群組發文並上傳1段15秒的車Cam影片，顯示樓主駕車時前方有1輛的士，惟駛進迴旋處內，的士卻忽然慢駛並打死火燈，樓主也隨即收慢，此時的士竟停車上客。由於的士的接客方式十分危險，樓主響咹約4秒以示不滿，的士司機則開門讓1名女子上車，見女子坐下後，的士司機立即開車並繼續在迴旋處內行駛，惟車門卻遲遲未關上。最後樓主駛離迴旋處，故未知該的士司機何時才會關上車門。

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最後樓主駛離迴旋處，故未知的士司機何時才關車門。（facebook影片截圖）

網民：車門開車屬危險駕駛

樓主在文中笑言「我係咪嚇到佢車門都唔敢閂返」，不少網民則紛紛怒斥涉事的士司機及乘客，「無收車門開車係老危（危險駕駛）喎」、「咁樣上落車除咗違例仲好易引起交通意外」、「司機唔啱就梗，但呢啲客都應該捉去打靶」、「我仲以為個乘客會碌返出嚟」、「咁有勇氣喺呢個位畀客上車」、「咁搞笑嘅，喺度上車都停畀佢上」、「優質的士，只要有客，地獄都衝去接」、「𠵱個位上車，冇嘢啊嘛」。

不過，也有網民認為的士在該處停車無傷大雅，反批樓主小事化大和發文公審，「手車廢就廢啦 可以cut右線又唔cut」、「小事到爆」、「人哋一早慢車又打晒死火燈，上個客啫咁都睇唔開？」。