好的哥！港女搭的士陪母覆診　憂車資貴欲再轉車　司機1提議勁暖

再有善心的士司機獲公開表揚！有港女日前陪同母親前往覆診，由於擔心路程遙遠，全程都搭乘的士車費將非常昂貴，所以決定「搭3分1（車）程」，餘下路段則轉乘巴士。當她們登上的士後，司機無意得知她們是要前往醫院，便提議「我收返你哋原先車費（約29元），但係照車你哋去將軍澳醫院啦」。樓主和母親實在不好意思接受，事關除了車資問題，同時擔心「嘥人時間」，故婉拒對方提議，但仍感激對方好意，發文表揚「其實的士司機都有好人㗎」。



有港女陪母親搭的士前往覆診，擔心車資昂貴欲中途轉車，獲善心司機這樣提議。（《降魔的》劇照）

「好人好事」，該女生在 threads 帳號發帖，指當時需要陪同母親到將軍澳醫院覆診，考慮到若全程都搭乘的士，車費將稍微昂貴些，所以她們決定只是「搭3分1（車）程」，餘下路段則選擇轉乘巴士。

當樓主和母親坐上的士後，司機從二人言談間得知，她們終點站原來是去將軍澳醫院，遂提議「我收返你哋原先車費（約29元），但係照車你哋去將軍澳醫院啦」。樓主雖感激對方好意，但稱「我哋真係超唔好意思」，因為她估算全程車資應為70多元，同時不想浪費對方時間，故婉拒司機提議，但事後就公開表揚對方，「其實的士司機都有好人㗎」。

樓主感激對方好意，發文表揚「的士司機都有好人㗎」。（《十八年後的終極告白》劇照）

帖文引來網民讚揚樓主，「你哋會拒絕，又會唔好意思都係好人，因為好多人會覺得係奉旨被幫」，但就認為接受對方提議亦無妨，「施比受更為有褔，佢應該都諗咗陣先開口，你接受嘅話佢夜晚返屋企又多樣嘢同老婆仔女Share」、「或者佢覺得反正搵緊客，去醫院又有下個客呢」、「有時想Offer helping hand（助人一臂之力），但又驚食檸檬，所以多一事不如少一事」、「大家都大方啲，世界美好啲」。

有人指的士業界雖有害群之馬，但仍遇過不少好人的士司機，「有次我同媽咪推BB車坐的士，個司機好好心咁幫我哋將架BB車抬去後面，同埋有啲都會揸慢啲，問我哋冷氣會唔會太大」、「試過8號波，同事醫院放工上的士，司機已經無講要加幾多錢，睇錶係2X錢，同事落車俾50蚊，司機話同事打風仲要開工咁辛苦，所以唔收佢錢，同事都俾咗50蚊個司機」、「我試過去醫院差少少到，我同司機講你喺呢度停啦，佢話呢度未到，我話我驚唔夠錢畀你，佢話：『你無錢我都車你上去』」。

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