愛情陷阱！男子網戀被騙4萬元　驚揭女友真身崩潰　騙徒判決出爐

以為在網上覓得有緣人，沒想到竟是「愛情陷阱」！內地1名男子與網戀女友一起2年多，雖然未曾線下見面，但「年輕貌美的」女友不時傳來自拍照，已經把他迷得神魂顛倒。拍拖期間他更不時轉賬給女友，直至友人提醒異常，男子才驚覺從未見過女友，懷疑受騙。報警一查，原來所謂「女友」只是一個在網上盜用美女照片進行「網戀騙局」的詐騙犯，男子慘被騙走4萬多元（人民幣，下同，逾4.3萬港元），而令他吃驚的是，女騙子不但比他大16歲，還生育了3個孩子。



廣東省茂名市1名男子誤墮「網戀騙局」，被網戀女友騙走超過4萬元。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

根據內媒報道，廣東省茂名市陳姓男子於2020年2月在網上認識了「老鄉」黃姓女子，看到黃女傳送的「自拍照」，陳先生怦然心動，沒多久就與對方發展成網戀關係。為表愛意，陳先生不時轉賬188.88元（約206港元）、520元（約568港元）、1314元（約1400港元）等特定金額給黃女，總轉賬金額接近5萬元（約5.5萬港元），而黃女則轉給陳先生5000多元（約5500港元），然而，2年多的網戀時間內，陳先生始終不曾見過女友真容。

及至去年9月，陳先生提出帶黃女回家過中秋節，順便見見家長，不過，黃女以在外地陪母親求醫為由拒絕，並向陳先生借錢給母親看病。陳先生友人察覺異常，提醒陳先生指「談了2年多都沒見過面，還轉了那麼多錢，肯定不正常」，而陳先生亦回想起每次黃女都有藉口拒絕視訊及線下見面，懷疑受騙，因此決定報警。

在報案過程中，陳先生回憶起黃女的「支付寶」頭像似乎與平日其他照片不同，看起來「成熟很多」。辦案警員以此為突破口進行系統比對，終於在今年1月鎖定嫌犯黃女，並以涉嫌詐騙罪將她移送電白區檢察院起訴。然而，被捕的黃女外貌與陳先生收到的「女友照片」完全不同，黃女實際年齡亦比陳先生大16年，還育有3名孩子。

黃女認罪並供稱所用的「美女照片」是從網上偷來，最終被法院判處有期徒刑3年，及處罰1.5萬元（約1.7萬港元）。（GettyImages）

黃女認罪並供述犯罪過程，原來她數年前在1間診所食堂工作，結識到任職診所護士的李小姐，李小姐年輕貌美，時常在朋友圈「曬圖」分享自拍照。黃女看到那些照片後萌生犯罪念頭，決定「偷相」冒充李小姐並透過網戀騙錢。她隱瞞年齡及婚育史，憑空捏造身份，訛稱家住高檔社區、在醫院工作等以提升「吸引力」，而陳先生就成了其詐騙對象，共計被騙走4萬多元。

至於照片被盜用的李小姐，直至警員詢問時，才知道自拍照被有心人利用作網戀詐騙，並表示那些照片都是數年前發布到社交平台。

日前，經廣東省茂名市電白區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處黃女有期徒刑3年，並處罰金1.5萬元（約1.7萬港元）。

（綜合）