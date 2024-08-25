盂蘭節｜母Costco買食品做普渡　拜祭後要兒退貨　超市員工爆實況

農曆七月俗稱鬼月，傳說鬼門關大關，華人社會習慣以普渡來祭拜「好兄弟（鬼魂）」，祈求不被打擾。台灣有網民發文，指家中剛完成普渡，母親卻要求他將用作普渡的供品拿回超市退貨，樓主自覺「臉皮薄」，不知如何是好，遂詢問網民意見。



不少人炮轟樓主母親想法缺德，「不怕報應，那幹嘛還拜拜」、「有缺錢到這種程度嗎？」，又建議伯母將心比己，「己所不欲，勿施於人」、「如果妳買來拜拜的商品是人家拜過的，妳心情如何？」。帖文獲疑似在超市工作的網民回應，直指普渡期間真的幾乎每天都疑似供品退貨。



每逢農曆七月，華人社會都會有人拜祭，台灣的中元節（七月十五）不少人都會做普渡。（facebook「登真-邱議瑩」圖片）

在好市多超市買罐頭泡麵做祭品

該網民在facebook群組「爆料公社」發帖，指適逢近日盂蘭節，母親在好市多（Costco）大型超市購買了多罐罐頭以及泡麵，以作普渡祭拜之用。不過當完成普渡後，卻要求他將供品拿回去超市退貨。樓主苦言自己「臉皮薄」，不知如何是好，故到網上尋求意見。

樓主的母親在好市多（Costco）大型超市購買了多罐罐頭以及泡麵，以作普渡祭拜之用，沒料到拜祭後竟想退貨。圖為嘉義市Costco。（Google地圖截圖）

大批網民紛紛譴責樓主的母親缺德，「太誇張了吧！」、「有缺錢到這種程度嗎？」、「去好市多裏拜好了，還不用買」、「己所不欲，勿施於人」、「不怕報應，那幹嘛還拜拜」，又指祭拜是要發自內心有誠意，「拜拜是看誠心，這樣的行為乾脆不要拜」、「社區有位朋友家的供品只有一盤水果，拜拜也是盡自己的能力，不用虛榮」。有留言則揶揄，「以後母親節買禮物給媽媽看，看完就拿去退貨」、「應該找阿嬤把媽媽退掉！」。

網民建議把食品捐贈弱勢社群

有人認為樓主應趁機糾正母親，「這種長輩真的很令人傻眼」、「我會教育我媽媽欸」、「問媽媽說：『如果妳買來拜拜的商品是人家拜過的，妳心情如何？』」、「跟媽說拜過就是祈求保佑我們，退回就會沒保庇了」，同時建議樓主可以把食物捐贈弱勢社群，以免造成浪費。

每逢農曆七月，華人社會都會有人拜祭，台灣的中元節（七月十五）不少人都會做普渡。（facebook「鄭麗文」圖片）

超市員工爆料：每天都有退貨

不過有疑似在超市工作員工透露，「很多大賣場都會有這種問題，餅乾跟拜拜套餐組上面還有插香的洞」、「普渡期間幾乎每天都有一兩件看起來就是拜完拿來退的商品」，亦有顧客疑似曾買到用作祭拜的供品，「我還真買到拜拜米插洞，沒注意看到，等要煮發現還發霉結塊」，怒斥退貨者行為惡劣。

台灣有網民指母親完成普渡後，要求他將供品拿回超市退貨。（示意圖／GettyImages）

（FB「爆料公社」）