我3歲的女兒看得到幽靈。



文：廖妍玥（發表於靈異公社）

星期五晚上凌晨3點多，我3歲的女兒一臉畏縮的來到客廳對我說，有幽靈，她害怕。

我們從來沒有說過幽靈這個字眼，她卻說了。我以為她在胡說，但我沒有否定她……

鬼月｜女兒凌晨突說「看到幽靈」 對話內容極恐怖：要把弟弟吃掉（01製圖）

點圖放大閱讀原文全文（慎入）：

+ 29

一直說幽靈想把弟弟吃掉 最後一段對話最驚嚇

我問她：「幽靈在哪裡？」

女兒：「在廚房。」她瑟瑟的說。

我：「祂在廚房幹嘛？」

女兒：「在飄……」



女兒躲在我的腳邊，很小聲的說著。她平常說話都很昂聲有朝氣。

我：「是男生還是女生？」

女兒：「男生的幽靈。」

我：「長頭髮嗎？」

女兒：「沒有頭髮。」

我：「那祂有跟妳說話嗎？」

女兒：「祂說被老鼠咬，然後就沒有講話了。祂想要把弟弟吃掉，一直跟著弟弟。」



【延伸閱讀】鬼月怪事｜每逢農曆七月升降機竟自動這樣做 不少網民有類似經驗

【延伸閱讀】鬼月怪事｜每逢農曆七月升降機竟自動這樣做 不少網民有類似經驗

點圖放大閱讀：

+ 13

接著我的女兒又說，她昨天從樓梯下來也有看到，她跑來客廳，爸爸在玩遊戲。她跟爸爸說，爸爸就去廚房開燈看，爸爸沒有被幽靈吃掉，然後爸爸就關燈了。

我女兒描述的這麼詳細，我頓時開始心寒起來，女兒又說：「如果我們有尖尖的刀子，就可以消滅幽靈，然後我們就可以看電視了。」我笑著說：「就算沒有消滅幽靈，我們也可以看電視呀。」女兒：「看電視，幽靈就會出來了。」

我又心寒了起來，立刻把電視按暫停，然後傳訊息告訴我老公這件事。打到一半，我女兒小聲的說：「媽咪開電視，幽靈出來了，啊啊啊啊啊啊啊！」

我穩了下心神，當作沒這回事。誰知道這兩天，我只要進廚房，女兒就會一直提醒我開燈：「媽咪要開燈喔，一定要開燈唷！」然後昨天晚上我在洗碗，8個月的兒子從客廳爬到廚房，我想測試如果關燈，他會不會爬回客廳，果然一關燈，他就一邊哭一邊驚恐的爬出來（一般小孩都會這樣，我沒有多想）。

【相關圖輯】美國司機「猛鬼公路」車cam拍到恐怖影像 「半透明人」詭異踱步

【相關圖輯】美國司機「猛鬼公路」車cam拍到恐怖影像 「半透明人」詭異踱步

點圖放大瀏覽（慎入）：

+ 8

誰知道，就在剛剛，我們在3樓房間裡面，我女兒又說了一些讓我發毛的話。我讓她去樓下看電視或找外籍看護玩（看護是照顧我婆婆的）。

她說：「不要，有幽靈，我害怕。」

我說：「天亮了，幽靈回家了。」

她說：「沒有，祂要把弟弟吃掉。祂說弟弟很可愛，然後弟弟就哭了。」

我問她：「什麼時候？」

她說：「妳關燈，然後妳不在的時候。」

我：「在哪裡？」

女兒：「在廚房，妳關燈，然後弟弟就哭了。弟弟爬出來，祂就跟著弟弟出來了。」

我又問：「祂會去家裡別的地方嗎？」

女兒：「會。」

我：「會去哪裡？」



女兒停頓很久，從這一刻開始，女兒說話又開始變小聲。

我又問：「祂會去哪裡？」

女兒捂著眼睛說：「我現在聽不懂妳說什麼。」

我一臉懵又問：「為什麼？」

她遲遲的說：「因為……」（露出一個眼睛，看著我的身後，一邊緩緩的用手指，但她沒有說話）

我：「喔，妳嚇到媽咪了。」



我真的嚇到了，真的。

【更多靈異故事】台灣最猛凶宅：連續6租客同一位置上吊 丟空後鄰居常聽到拖凳聲

【更多靈異故事】台灣最猛凶宅：連續6租客同一位置上吊 丟空後鄰居常聽到拖凳聲

點圖放大瀏覽：

+ 31

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】