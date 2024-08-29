旺角遇內地客問路　港女被捉手臂大驚：黐線㗎？　網民：文化差異

路在口邊，身在異地向途人問路十分正常，不過也要保持應有的禮貌。有港女在網上發文分享，早前在旺角街頭正想過馬路時，1名內地人想向她問路，卻突然捉住她的手臂，讓她感到驚嚇兼反感「黐線㗎？邊有人問路係咁問㗎！」。



帖文引來不少網民回應，有人認為要以牙還牙「我會發揮好客精神…指佢行錯路」，也有不少網民分享同類經歷，「試過喺青衣城被北方女子，成個人貼埋嚟問路，嚇到我衝一百（米）咁跑開」。不過，亦有網民認為是文化差異，可能是內地慣常這樣問問而已。



港女呻遭內地途人問路時被突然捉住手臂，讓她感到驚嚇兼反感。（《我不是購物狂》劇照）

樓主：邊有人問路係咁問㗎！

有港女早前在Threads上發文，分享被人問路的不快經歷，大呻「啲大陸人真係無啲禮貌」，指自己在旺角街頭正想過馬路時，１名內地途人想向她問路，卻突然捉住她的手臂，讓她感到驚嚇，於是「我即刻fing甩佢隻手」、「黐線㗎！邊有人問路係咁問㗎！」。

帖文引來不少網民議論紛紛，有人認為要以牙還牙「我會發揮好客精神…指佢行錯路」、「通常無禮貌一律教佢行相反方向」、「我會即刻鬧佢 ：彈開啦！同你好熟呀，摸身摸勢」、「係咪男人嚟嫁？係嘅一巴車埋去然後大嗌非禮啦」。

網民分享不快經歷

有不少網民分享同類經歷，「試過喺青衣城被北方女子，成個人貼埋嚟問路，嚇到我衝一百咁跑開」、「有次畀中國人問路，佢攔喺我面前，用大爺命令家奴嘅語氣：喂，XXX要哪裡走？」、「好興問嘢唔係用口，唔知點解係要直接拍人」、「之前準備過馬路，冇啦啦對面有個女人勁大力撞埋嚟，我呆咗望住佢，跟住佢用普通話問我附近有咩食」。

帖文引來不少網民分享同類經歷，有人坐港鐵時被大媽用膝頭推撞膝頭，示意她坐到旁邊，讓大媽與同行友人同坐。（資料圖片）

文化差異不懂個人空間

也有人遇到令人反感的情況，「兩個勁無禮貌大媽，南昌站兩個大媽拉喼上車，其中一個行埋我身邊，用膝頭推撞我膝頭（今朝着短褲)，示意要我坐埋一邊俾佢兩個一齊坐。我當時玩緊手機，心諗咩料？趕狗啊家陣？我唔睬佢繼續坐，另一單邊位果女士見咁樣就走去我身邊坐。嘩家陣老奉㗎？態度好啲我都唔會咁反感，仲肯定會讓佢」。

不過也有人認為不能一竹篙打一船人，又指只是文化差，「真的，他們不懂個人空間、距離，喜歡認親裝熟，我每次見到真的要保持十米距離」，亦有留言指年輕一代已大有改善，「其實部份啦，我想講係整體上近年見到嘅大陸年青係有禮貌咗好多，有做過一啲工作會接觸得多，但發覺佢咃大部分有禮貌的」。