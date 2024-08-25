臭！內地女搭港鐵除鞋兼「戙高隻腳」踩座位　港女公審：隻腳有味

她真的把港鐵當自己家？日前有港女搭乘港鐵時，坐在其身旁的內地女子竟當眾脫下鞋子，懶理鞋子留在車廂中間，然後「戙高左腳」踩在座位，完全無視其他乘客感受。港女直言對方「隻腳有味」，於是拍照貼到網上公審。網民指責該女子行為缺德，好「核突」，建議樓主「直接大聲同佢講：『小姐你隻腳好臭，唔該放返落嚟』」，又提出「落車趁就嚟閂門嗰下，即刻攞佢隻鞋狗衝落車，佢一定反應唔切」。



有內地女子搭乘港鐵時當眾脫下鞋子，被在旁港女拍照放上網公審，形容傳出異味。（threads圖片）

「戙高左腳」踩在座位上

該港女在 threads 上傳照片，大呻「隔籬個大陸人隻腳有味」。如照片所見，樓主正搭乘港鐵，當時車上不少乘客都需要站立；而坐於樓主右方的女子則當眾脫下涼鞋，懶理鞋子留在車廂中間位置，然後再「戙高左腳」踩在座位上，另一隻腳則伸向右方，直迫右方乘客，樓主不滿對方自私行為故拍照放上網公審。不過，樓主未有說明為何斷定對方是來自內地。

許多網民都批評相中女子舉動「衰格」，「好核突」、「呢張相有味」、「咁都唔叫佢放低隻腳，話佢好嘢定話你好嘢？」、「直接大聲同佢講：『小姐你隻腳好臭，唔該放返落嚟』」。另有留言則傳授應對方法，「踢隻鞋去月台下面，等佢執都執唔返」、「落車趁就嚟閂門嗰下，即刻攞佢隻鞋狗衝落車，佢一定反應唔切」。

有網民於迪士尼站拍下照片，疑內地客坐在地上，脫下鞋子等候列車。（threads圖片）

迪士尼站有乘客脫鞋等車

另有網民上傳照片，地點應為港鐵香港迪士尼站，顯示至少共有3名男女，分別蹲下和坐在地下，當中有戴頭箍的女生脫下鞋子，並將疑似食物紙盒，以及個人物品一同放在地上，相信正是等待列車駛至，揶揄對方和樓主相中女子是「同類」，引來他人慨嘆「香港需要有質素的旅客」。

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