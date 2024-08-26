的士停的士站被檢控！1原因收告票要上庭兼罰款　行家爆被罰$XXX

俗稱「牛肉乾」的定額罰款告票就見得多，但最近有網民上傳1張照片，顯示有的士車頭擋風玻璃被放上一紙張，下款為荃灣警區交通組，稱該的士已被檢控，因司機在將的士停泊在的士站後，卻沒有留在車上，讓樓主直言「好少見呢張嘢」。不少的士行家則紛紛留言分享親身經歷，指自己亦曾「中招」，「我（停）的士站一樣中過2次，2次都係$600」，又指涉事司機或需上庭，過程非常麻煩。



有網民上傳1張照片，顯示有的士車頭擋風玻璃被放上一紙張，下款為荃灣警區交通組，稱該的士已被檢控。（facebook圖片）

等客期間司機必須留在車上

樓主在facebook群組發文及上傳1張照片，顯示1輛紅的之車頭擋風玻璃的水撥夾着1張打印出來的紙張，寫明該車已被檢控，原因為「的士站只供的士上落客之用，等客期間司機必須留在車上，司機不得將的士站當作的士合法泊車位」，而該檢控通知由「荃灣警區交通組」發出。樓主稱甚少看到該檢控通知，直言「好少見呢張嘢」。

帖文很快便引來的士司機同行家熱議，留言指「有條罪叫非營業的士在的士站內停泊，貴過$320」、「荃灣泊的士站就好易有呢張，貴過320（元）」、「呢張勁過定額，等官判」、「呢張最少（罰）600蚊」、「咦？原來唔泊得的士站㗎？見到新玩具」、「泊車泊到上庭，自己整蠱自己！」。

根據第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士站內位於最前面的2輛的士的司機，須坐在其車內或站在其車旁，而該車須隨時可以供人租用。（示意圖 / 資料圖片）

被檢控要上庭再罰款

另外的士業內人士分享指出收到該通知，日後有機會需上庭，非常麻煩，「好似要上庭，麻煩在要上庭」、「上庭起碼搞半日，好彩嘅話」、「收告票交320（元），收呢張要上庭同法官解釋，人為何不在車內等客」、「要上庭，有傳票」；但有網民解釋須否上庭視乎個別情況，假如接受書面認罪，及在限期內繳交罰款，便可免上庭，「會有信畀你，可以書面認罪，罰㡬多法官判」。

根據第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士站內位於最前面的2輛的士的司機，須坐在其車內或站在其車旁，而該車須隨時可以供人租用。