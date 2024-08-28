人妻瞞婚前嚴重病史　夫怒告提離婚　法院1原因不批反勸愛護妻子

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛？內地有女子患有卵巢囊腫，後來經治療及手術沒再復發，隨後她結識現時丈夫，可是從沒告知對方自己病史，直到結婚後她患成人型顆粒細胞瘤，治療必須切除子宮和兩側卵巢等器官，丈夫才發現妻子隱瞞病史，氣得提出離婚。法阮早前判決，認為夫妻情況不應認定為「雙方感情確實已經破裂」來考量，反而對患重症的妻子，丈夫應給予多些關懷體諒和包容，故駁回丈夫的離婚申請。



內地有女子沒告知丈夫自己病史，丈夫悉真相後怒提離婚。（《Go Back夫婦》劇照）

綜合內地媒體報道，內地有女子於2017年確診卵巢囊腫，在醫院進行手術及住院休養後，沒有復發。她在2021年10月結識現任丈夫，一直沒有告知對方曾患有卵巢囊腫病史，同年12月2人結婚，婚前檢查結果均顯示兩人一切正常。

夫妻一同在廣東工作打拼，可是到了2022年7月，妻子感身體不適，檢查後確診罹患成人型顆粒細胞瘤，必須切除子宮和兩側的卵巢及輸卵管等。

法院認為這種情況不應視為「雙方感情確實已經破裂」，反而認為丈夫應愛護患重症妻子。（《Go Back夫婦》劇照）

此時丈夫才發現妻子婚前隱瞞了病史，他認為該疾病會導致無法生育，並會帶來沉重經濟負擔以及精神打擊，遂以妻子婚前隱瞞重大疾病為由，向法院申請離婚。

法院早前判決，指丈夫作為疾病患者配偶，因無法接受妻子患病便提出離婚，法院認為這種情況不應視為「雙方感情確實已經破裂」，反而認為丈夫應對患重症的妻子，給予多些關懷體諒和包容，共同努力經營夫妻關係，故駁回離婚訴訟請求。