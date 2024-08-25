「打羽毛球」成性暗示？謝影雪出po抽水1句獲激讚：好貼地好Cute

【公社科／性教育】「打羽毛球」變成性暗示？教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，更舉例若控制不到性衝動，可「一起到運動場打羽毛球等」。「打羽毛球」控制性衝動引起全城熱話，不少人質疑「打羽毛球會唔會變成性暗示？」、「呢個好笑」。



港隊羽毛球混雙組合女子成員謝影雪和羽毛球男單李卓耀都在社交平台發帖「抽水」，其中謝影雪留下1句令網民紛紛讚好，形容「抽到乾」，又激讚「雪雪點解咁貼地咁Cute」。



教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，更舉例若控制不到性衝動，可「一起到運動場打羽毛球等」，有關內容受到網民關注。（示意圖／資料圖片）

教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，而情侶雙方應在冷靜和理智的情況下，就接吻、摟腰、愛撫甚至性交等親密行為定立界限，建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，不單加強彼此了解，更能預防憾事的發生。

教材建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。(教材截圖)

教育局工作紙內容惹關注

教育局的工作紙又舉例，如男生與女生獨處一室，男生因感到興奮有生理反應，應思考不控制性衝動的可能後果，包括可能女生未婚懷孕、觸犯與未成年少女發生性行為等，更提議學生可以「立即離開現場」，或「一起到運動場打羽毛球」等。

「打羽毛球」控制性衝動隨即引起全城熱話，不少人質疑「打羽毛球會唔會變成性暗示」、「呢個好笑」、「咁我仲打唔打羽毛球好？」、「打羽毛球咁健康，畀你講成性暗示？」、「呢鋪真係水洗都唔清」、「教練，我想打羽毛球」。

江玉歡：點樣臨急訂場借球拍？

立法會議員江玉歡認為，要學生簽署承諾書並不是最佳方法，亦不了解年輕人心態。她說年輕人希望有私隱，不是人人情願公開這麼私人的事情讓其他人知道。而且她質疑簽承諾的目的，「如果性教育課要寫承諾，那麼打機、測驗考試成績呢，是否也要許下承諾？」她更指部份內容較為離地，十多歲女孩子喜歡穿背心露腰上衣，指這是潮流，而建議有性衝動時「一起去到運動場打羽毛球」更不實際，「點樣臨急訂場借球拍？」

立法會議員江玉歡認為，教育局建議年輕人有性衝動時「一起去到運動場打羽毛球」更不實際，「點樣臨急訂場借球拍？」（資料圖片）

謝影雪、李卓耀發文「抽水」獲讚

連港隊羽毛球混雙組合女子成員謝影雪和羽毛球男單李卓耀都在threads發帖「抽水」，其中李卓耀指「今晚打下羽毛球」，然後留下2個古惑表情的emoji；謝影雪則說「個個都約打羽毛球唔通個個都鍾意打羽毛球咩」更配上戴着太陽眼鏡的emoji，分別獲超過4,500及1.3萬個讚好。

港隊羽毛球混雙組合女子成員謝影雪在threads發帖「抽水」。（threads）

港隊羽毛球混雙組合女子成員謝影雪比賽重溫。（資料圖片）

港隊羽毛球男單李卓耀在threads發帖「抽水」。（threads）

港隊羽毛球男單李卓耀比賽重溫。（資料圖片）

網民紛紛留言指「抽到乾」、「呢句說話出自一位世界級羽毛球手口中寧舍震撼」、「文字有聲」，又大讚謝影雪「呢個女人咁貼地得唔得㗎」、「雪雪點解咁貼地咁Cute」。

李家超：各方表達意見後待政策局細心研究

特首李家超今日（8月25日）出席活動後回應公經社科性教育爭議，他說教育涉價值觀，不同人士「睇法可以好不同」，政府對教育工作有主導性，例如希望建立一個怎樣的社會，市民有其他看法可以提供，「長遠嚟講，個教育理念一定要培訓到我哋下一代，向住我哋希望建立嘅乜嘢社會、乜嘢生活環境，同乜嘢嘅整體社會文化」。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（羅國輝攝）

李家超續說，社會文化要共同營造，從知識、行為共識上建立，要細水長流凝聚，落實時可能有些環節大家看法未必一致，最重要是各方表達意見後，待政策局細心研究後，明確告訴方向。

教育局長蔡若蓮今日出席電視節目時，反駁性教育教材被指過分保守批評，強調並非保守，而是保護12至14歲學生，要為自己負責任，愛護自己，尊重別人。