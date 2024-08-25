九巴妹妹疑中暑暈倒　車長被鬧拒開大冷氣　真相曝光網民力撐司機

【巴士／冷氣／中暑】酷熱警告現正生效，香港市區氣溫更高達33℃，市民外出要小心中暑不適。本港網絡流傳1張相片，指乘搭九巴B1路線時，「叫極司機開大冷氣死都唔開」，最終有「妹妹」中暑暈倒，而上載相片者更稱，「妹妹」暈倒後，司機才願意調高冷氣溫度。



事件引來網民熱議，有人感同身受，「我試過九巴太熱，同車長講咗，好似直情壞冷氣咁，我在下站立即落車，唔想在車内中暑！」、「我試過一次冇冷氣，真係焗到頭暈，有種輕度中暑嘅感覺」。但也有不少網民支持車長，指出車長無法自行調校車內冷氣溫度，並非有意為之，「公司冷氣set死咗㗎」、「冇得開大，一係開一係關」，並質疑樓主說法，認為有人暈倒未必是因為中暑。



九巴回覆《香港01》表示，今日（8月25日）未有收到類似乘客求助個案，正在搜尋資料，暫未能確定事發經過、詳情及起因。九巴強調，響應政府呼籲節能減排，根據指引將車廂的室內溫度維持在24至26度；九巴早前因應季節天氣變化，把全線巴士車廂的冷氣設定溫度調低，而為統一所有巴士車廂環境，車長在駕駛時不能自行調節溫度或風速設定。



翻查資料，由九巴員工運作的Facebook專頁「九巴和你Bus」曾解釋巴士冷氣熱及司機無法調校冷氣原因，又教路遇上冷氣不足時可如何處理。



巴士冷氣問題經常惹熱議。（資料圖片）

酷熱警告正生效

夏日炎炎，本港今日「熱辣辣」，酷熱警告正生效。有港男早上在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」發布相片，稱乘搭九巴B1路線時，因太熱要求司機調高冷氣溫度不果，最終有乘客中暑暈倒，「突發，B1叫極司機開大冷氣死都唔開，終於有人頂唔順中暑暈咗」。

相片見到，當時烈日當空，巴士車頭近行李架位置疑似有乘客倒下，有人在旁照顧，周圍乘客眾多相當擠迫。樓主續稱，該「妹妹」暈倒後，司機才願意調高冷氣溫度。

相片見到，當時烈日當空，巴士車頭近行李架位置疑似有乘客倒下，有人在旁照顧，周圍乘客眾多相當擠迫。（Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」）

網民：試過冇冷氣焗到頭暈

事件引來網民熱議，有人感同身受，「我試過九巴太熱，同車長講咗，好似直情壞冷氣，咁，我在下站立即落車，唔想在車内中暑！」、「我試過一次冇冷氣，真係焗到頭暈，有種輕度中暑嘅感覺」。

也有不少網民支持巴士車長，指出車長無法自行調校車內冷氣溫度，並非有意為之，「公司冷氣set死咗㗎」、「冇得開大，一係開一係關」，「個個以為係私家車，有得較冷啲同熱啲」。亦有人質疑樓主說法，認為有人暈倒未必因中暑，「20分鐘車程，又無暴曬，點樣中暑？」、「司機冇得開大，一係開一係關，唔好作嘢」，隨即有網民解釋「如果真係無冷氣，巴士就會變成行走嘅鐵皮屋，唔好話中暑！死都有份！再加上咁多人逼埋一個空間！無冷氣，我都唔敢想像！」、「中暑唔一定暴曬架」。

有網民上載巴士冷氣控制面板相片，指出車長無法自行調校車內冷氣溫度。（Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」）

巴士溫度不一惹議

另有網民疑惑為何每架巴士冷暖不一，「咁點解有啲巴士好凍，有啲巴士又好熱，咁極端嘅？」。有網民認為是「電子恆溫」，以及使用時間分別，「最主要新車舊車分別。你自己屋企冷氣都係新嗰陣凍啲。車嘅冷氣一樣有隔塵網，條街咁污糟，塞隔塵個冷氣就無力，大太陽曬住又再差啲」。

九巴車長拆解無法開大冷氣原因 教1招更有效

到底為何巴士司機不能調校車內冷氣？翻查資料，由九巴員工運作的Facebook專頁「九巴和你Bus」曾解釋巴士冷氣熱及司機無法調校冷氣原因，指因為往年環保團體曾提出「巴士冷氣過冷」，為支持環保，巴士公司會將冷氣預設約25℃，因此令巴士部份位置溫度偏高，尤其是車頭位置，感嘆「其實我哋車長每日喺巴士上工作，就最深受冷氣不足之苦，雖然係揸緊冷氣巴士，但係我哋夏天往往會做到汗流浹背，原因就係巴士冷氣不足」。

「九巴和你Bus」曾解釋巴士冷氣熱及司機無法調校冷氣原因。（Facebook專頁「九巴和你Bus」）

車長教乘客用App投訴

「九巴和你Bus」又說，當有乘客向車長投訴冷氣不足，由於巴士冷氣控制板被工程部鎖上，車長不能自行調校冷氣溫度，只可以安排乘客「過車」，費時失事。有車長建議乘客可以用巴士公司App向巴士公司反映冷氣不足，事關一般公司收到乘客投訴，就會盡快安排有關巴士當晚收車後回廠檢查，交由工程部調校冷氣溫度，「所以下次大家遇上冷氣不足嘅時候，記得抄低當時嘅時間，巴士車牌同路線，向客戶服務部投訴啦」。

九巴回覆《香港01》表示，今日（8月25日）未有收到類似乘客求助個案，正在搜尋資料，暫未能確定事發經過、詳情及起因。

九巴強調，一直致力為乘客提供舒適車廂環境，同時響應政府呼籲節能減排，根據指引將車廂的室內溫度維持在24至26度；九巴早前因應季節天氣變化，把全線巴士車廂的冷氣設定溫度調低，而為統一所有巴士車廂環境，車長在駕駛時不能自行調節溫度或風速設定；本公司會繼續追查事發經過，分析成因和跟進。