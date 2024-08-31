小紅書女搭直通巴跨境　司機教改路線慳時間　借錢換票咁講勁暖心

司機大哥都有鐵漢柔情的一面！最近1名女子在小紅書發文，大讚1名直通巴士司機不但提醒她哪條路線的用時較短、路面情況，更幫她向車站人員查詢能否改票，而且得知樓主身上沒有足夠現金時，又直接給她50元現金，「說錢有空再拿給車站工作人員還給他」，讓樓主大為感動，直呼「前段時間還在抱怨香港人沒人情味又死板，其實不應該給一個地區貼標籤，人口這麽多啥人都有，對這個世界抱有感激的心情，把善意傳遞下去」。



1名女子在小紅書發文分享在香港遇上的好人好事，指1名口岸的直通大巴司機不但提醒她哪一路線的巴士需時較短，甚至給予50元現金，讓她付錢換車票。（小紅書圖片）

該名女子在小紅書以「在香港被感動得落淚了家人們」為題發文，表示她需從香港乘搭直通大巴，不同路線會各自駛經不同的口岸，不熟悉路面情況的樓主本來選擇了早45分鐘發車的路線，不料當天周六乘坐巴士時，該車司機表示由於是周六，該路線比正常情況還要塞車，因此較晚發車的另一路線，可能還會比該車早到目的地，建議樓主前往改票。樓主聽從司機建議，卻又發現改票只能支付現金，但她身上卻沒有現金，於是又回到該大巴上。

樓主在發車時間再登上大巴，司機也立即開車，但仍然一直告訴樓主另一路線需時較短，本身樓主只好盼望交通暢順，但不久司機竟主動拿出50元，「結果過了一會兒他竟然掏出錢遞給我，叫我在香港的另一個上客點去換票」，甚至擔心另一路線的大巴會否已滿座，而提前為樓主查詢，「他說錢有空再拿給車站工作人員還給他，大家都認識他」。樓主續指，換票其實只需20元現金，但司機同樣沒有零錢，故大方地直接給她50元，「感動到不行了，沒想到陌生人會給予我這麽大的信任和幫助」。

該名女子另外上傳早前與朋友的對話截圖，慨嘆「前段時間還在抱怨香港人沒人情味又死板」，未料近日隨即遇上暖心的司機大哥。（小紅書圖片）

該名女子另外上傳早前與朋友的對話截圖，慨嘆「前段時間還在抱怨香港人沒人情味又死板」，未料近日隨即遇上暖心的司機大哥，直言「其實不應該給一個地區貼標籤，人口這麽多啥人都有，對這個世界抱有感激的心情，把善意傳遞下去」。樓主其後再留言補充，表示後來替她換票的職員也認識該名司機，還問她是否對方的朋友，「然後就也沒有收錢，然後我就把錢留給他，說幫我給那個司機」。

樓主的經歷引來不少網民討論，又紛紛大讚該名巴士司機的舉動非常有愛，「好感動，為什麽我遇上的司機這麽冷漠」、「治癒的一天」、「不愉快的事情放在哪個城市都會有，親身體驗才最清楚香港人的友善」。