23歲內地女來港洗碗月賺$1.6萬！小紅書帖讚2好處：後悔沒早點來

靠自己雙手勞動工作，理應賺得合理報酬！1名23歲內地女子在小紅書發帖表示，約1年前來港工作，由於學歷不高，所以選擇當洗碗工，工作雖然辛苦，但由於有2大優勢，一來多勞多得，可以自願加班，月賺1.6萬元；二來同事關係並不複雜，笑言「後悔沒早點來香港」，又形容「只有香港才真正把我當人…幹多少活就拿多少薪水」，現希望「賺夠錢回大陸創業，不想再過月入3,000（人民幣）沒有盡頭的日子」。



多名網民大讚樓主「好有毅力」、「真棒」、「每個為生活努力的人都值得尊敬」、「姐妹好努力」。



23歲的樓主對洗碗工作不言苦，笑言「後悔沒早點來香港」。（小紅書圖片）

內地工作曾遇排擠騷擾及拖糧

樓主在小紅書發表多篇帖文交代其來港工作經歷，同時多次回覆網民的留言。她指出，自己是潮汕人，從國中畢業後就沒有再上學，曾在不同行業打滾，月薪由2,000至5,600人民幣（約2,100至6,000港元），試過被上司同事排擠騷擾及拖糧。

樓主上班時要清洗大量碗碟。（小紅書圖片）

樓主：只有香港才真正把我當人

1年前，樓主「轉移陣地」經勞務申請來港工作，由於學歷不高，所以在餐廳負責洗碗和清潔，形容「只有香港才真正把我當人…幹多少活就拿多少薪水」，為了節省支出，她在深圳租樓，每日深圳香港兩邊走，「早餐晚餐過去吃，午餐自己解決」。她由晚上8時做到凌晨3時，甚至自願加班賺取更多收入，月薪1.6萬元，扣除房租、水電費用、交通費等開支，每月最少能儲到7,000人民幣（約7,600港元）。

樓主除了洗碗亦要做清潔打掃，包括拖地。（小紅書圖片）

沒有出現什麼歧視

至於職場人際關係，老闆都是內地人，不時說普通話，「也沒有出現什麼歧視」，店內大部份員工都是年輕人，員工關係不錯，無人會在乎同事之前打過什麼工，「沒那麼多人情世故，工作時間都是做自己的事情」。她指每周日固定休息，「香港這邊的假期，我們也會放假，例如復活節」。

樓主在餐廳負責洗碗和清潔，雖然辛苦，但很滿意薪酬。（小紅書圖片）

樓主：一定要努力留下來

樓主目前23歲，回顧來港工作1年，她形容「雖然很累很辛苦，但是已經來到這裡了，就一定要努力留下來」，大讚「來香港願意做就拿得多，自願加班」，又笑言「後悔沒早點來香港」，「理想只是想賺夠錢回大陸創業，不想再過月入3,000（人民幣）沒有盡頭的日子」。

樓主自食其力經歷獲得不少網民讚好，「你真的特別特別特別厲害，你用自己的努力讓自己成功獨立，重新撐起了自己的一片天空，祝你以後的生活可以開開心心！」、「好棒！靠自己闖出一片天地」。

（小紅書）