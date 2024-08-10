港女深圳跌銀包有金牛！內地網民拾獲交地鐵站　小紅書發帖尋失主

路不拾遺是美德！近日有內地網民在深圳地鐵站拾獲帶有港幣現金及銀行卡的錢包，相信是北上的香港女子不慎掉下。樓主於是將錢包交到地鐵服務中心，並在小紅書發帖，希望利用網絡力量通知失主。有熱心的香港網民亦截圖轉發至本地較常用的社交平台，群策群力希望失主能早日取回失物。事件令不少網民感動，眼利看出銀包內有「金牛」1,000港元大鈔，欣賞內地網民路不拾遺，亦有人大讚眾多網民「落力」尋人之舉。



有內地網民在深圳地鐵站拾獲相信是北上港人不慎掉下的錢包，於是交到地鐵服務中心，並在小紅書發帖，希望利用網絡力量通知失主。（「香港失物報失及認領群組」FB圖片）

該名內地網民在小紅書上以簡體字「尋物啟事！哪位香港大姐的錢包掉了」為題發帖，指於周三（7日）下午6點左右在深圳地鐵西麗站E出口附近，拾獲1個小背包，內有現金及各種卡。

樓主隨後將失物交到地鐵服務中心，並鼓勵網民轉發帖文，「應該是一個香港大姐的，有認識的請轉發」。從照片可見，啡色錢包內有多張卡，包括銀行卡，及一疊現金。

多名熱心網民截圖轉發，群策群力希望失主能早日取回失物。（《罪後真相》劇照）

有香港網民將帖文截圖並轉載到Facebook群組「香港失物報失及認領群組」，以增加失主看到帖文的機會。該網民表示是從另1個群組見到截圖，想幫忙轉發助失主尋回失物，又留言稱「銀包有港紙似係香港人囉，如果佢有一卡兩號香港網絡都睇到」。

帖文引起網民熱議，有人認為失主是港人「似係香港人跌的，好像全部是港幣」、「應該有港紙金牛」。另外有不少網民大讚該名路不拾遺的內地網民，「行善積德，好人一生平安」、「執到嗰個係好人，冇拎走失主現金」，亦有人表揚幫忙轉發帖文的網民，「願意抽時間轉載就是好人」。

（Facebook）