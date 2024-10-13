公屋客電召8折的士去機場　備註加1句寸爆激嬲司機：你去死吧！

的士乘客要求千奇百怪，有的士司機於網上發布召喚的士網上預約平台截圖，見到有乘客想由沙田公屋顯徑邨到赤鱲角機場，寫明要「八折的士」，更要求「免收行李費」及「新款的士」，最後還加1句「寸爆」備註，令他相當憤怒，直斥「你咁多要求，我只有1個要求：你去死吧！」。



帖文引來網民熱議，指摘該乘客是「西客」，「黐X線」、「坐的士坐X到咁多要求，冇X搭啦！連行李費都唔願畀，正乞兒」、「叫佢等到2046」、「八折去機場？仲要咁多要求？冇錢唔好搭的士」。



的士乘客要求千奇百怪。（資料圖片）

該的士司機於Facebook發布召喚的士網上預約平台截圖，留言「你咁多要求……我只有1個要求：你去死吧！」，並標籤了「西客實例」、「簡直係人渣」。

截圖見到，有乘客預約8月26日早上6時45分，由沙田公屋顯徑邨到赤鱲角機場一號客運大樓，寫明只限「豐田混電」要「八折的士」，更要求「免收行李費」及「新款的士」。乘客更在備註最後加1句「做到以上要求才好接單」，令樓主氣炸。

有乘客想由沙田公屋顯徑邨到赤鱲角機場，寫明要「八折的士」，更要求「免收行李費」及「新款的士」。（網上圖片）

帖文引來網民熱議，斥責該乘客是「西客」，「黐X線」、「睇文字已經X」、「坐的士坐X到咁多要求，冇X搭啦！連行李費都唔願畀，正乞兒」、「八折去機場？仲要咁多要求？冇錢唔好搭的士」、「叫佢等到2046」、「應該寫埋：最好係善心司機，免收車費」、「咁多要求早啲落樓下等A42好過」。

的士乘客要求千奇百怪。（資料圖片）

亦有網民指，「接完（單），明早到咗完全偏離佢要求，咁佢上唔上車呢？」、「梗係接咗先啦！跟手放佢飛機你咬我呀！」。但也有網民認為，「現實反映一切，佢X嘅就自然冇人接佢張單，冇需要咒人」。