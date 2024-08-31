公屋輪候│網民二派順利邨高層單位　因1事糾結：博唔博終極一派？

公屋輪候需時，收到房屋分配單位已是大喜事！不過，近日有收到公屋二派通知的網民就相當「頭痕」，因他獲派觀塘順利邨高層單位，面積是429呎的大單位，可惜地理位置並不太理想，「小朋友同大人返學返工好唔方便」，故不知是否要拒絕並等候「終極一派」。帖文引來其他網民討論，有人認為樓主是次獲分配的單位已十分不錯，「429呎！以4人家庭來說算是唔錯」、「其實以市區來說，順利邨唔差」；更有人大表羨慕，「你唔要我要啊」、「有屋住已經好好」。



有網民日前表示公屋二派獲派觀塘順利邨高層大單位，但因地理位置不便，故猶疑應否放棄。（資料圖片）

該名網民在香港公營房屋討論區發帖，指早前已拒絕首派華富邨，近日收到公屋輪候二派通知，獲派觀塘順利邨。樓主指，該公屋單位為「井字樓高層429呎」，但他對地理位置並不十分滿意，並指「但係小朋友同大人返學返工好唔方便」，故正考慮是否應該拒絕是次派樓，等最後1次分配，並詢問網民「博唔博終極一派好」。

不少網民大讚順利邨位置方便。（資料圖片）

網民：順利都好住，去邊都有車

帖文引起網民熱議，網民意見不一。有網民認為順利邨樓齡較大，配套較舊，並表示「順利邨？肯定再博啦」、「你覺得無一樣啱你心水咪博三派」。

然而，有不少網民都大讚順利邨位置方便，亦有人認為樓主獲派單位已甚是不錯，「429尺！以4人家庭來說算是唔錯」、「即使雙塔型環境配套也不差」、「順利都好住，去邊都有車，但一出街就要搭車」、「街市啲魚出哂名超平」、「其實以市區來說，順利邨唔差」；更有網民表示「你唔要我要啊」、「有屋住已經好好」。

（公屋討論區）