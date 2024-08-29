爺爺只顧看抖音　3歲孫多次呼叫沒理掉河溺斃　事後咁解釋母震怒

沉迷玩手機竟釀成家庭悲劇，內地有爺爺看管近３歲孫兒時，因只顧玩手機看抖音，且將聲量開到很大，當孫兒提出要求到河邊清洗弄髒了的玩具，多次呼叫爺爺，對方連頭也不抬，未有回應，孫兒只好自行走到河邊，不料發生溺水意外，被發現時已死亡。屋外閉路電視拍下過程，男童母親在網上發文傷心地表示：「這是你生前最後的影片，媽媽每次看了都心痛」，令人心酸。



母親怪責老爺只顧玩手機而令她失去寶貝兒子。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事件發生3月16日，福建省有爺爺帶着2歲9個月大孫兒桉澤在家附近玩耍，從家附近閉路電視影片可見，爺爺一直坐着看手機，桉澤則拿着玩具在一旁玩耍，他覺得玩具髒了，多次向爺爺詢問是否能到河裏清洗玩具，桉澤喊了4次「我們去河裏洗這個好嗎？」，可是爺爺疑因太沉迷於抖音，加上手機聲量過大，沒聽到孫子說話，連頭也沒有抬起。

桉澤以為爺爺會尾隨自己，遂繼續前行去河邊，結果發生意外失足落水，被救起時已身亡。桉澤母親在在社交平台傷心發文：「這是你生前最後的影片，媽媽每次看了都心痛，在監視器外的水裏找到了你，玩具也在那裏！」。

死者母親怪責爺爺只顧玩手機

母親怪責老爺只顧玩手機而令她失去寶貝兒子，「你的爺爺硬是玩手機刷抖音聲音開很大，入迷了，不搭理你」，而爺爺其後更辯解說他當時「鬼上身」，沒聽到孫兒叫他，「他說他甚至不知道自己當時在玩手機，他說你當時為什麼不拉着他去」，但母親認為兒子只是小寶寶，以為叫了爺爺就會跟著。

悲劇發生後，不少網友留言感到婉惜，「照顧孩子的人確實不該玩手機，多陪小孩才可以」、「每次看這些極端個例的影片，我都提醒自己：在孩子面前放下手機，陪他一起過真實的生活」。

有人安慰「聽小朋友說話的聲音挺乖挺禮貌的，可惜了」、「好可愛的孩子，乖巧又有禮貌，看著都心痛」，也提醒民眾家長切勿讓年幼子女靠近水邊。