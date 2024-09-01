的士車資$27.4　港女付$100紙惹司機不滿　慘呻：直接抌$70落我度

根據法例，的士司機須攜帶不少於港幣 100元的紙幣和硬幣零錢，供找續之用。最近港女在社交平台發文，表示早前乘坐新界的士，司機不但在落客停車時急煞車，而且在她以100元鈔票支付27.4元的車資時，對方竟將找續的70元直接扔給她，令樓主不禁大嘆「所以話香港啲的士佬係太大壓力定香港人本身X」。



有港女在社交平台發文，表示早前乘坐新界的士，在她以100元支付27.4元的車資時，司機不滿她沒有更低面額的零錢，而將找續的70元直接扔給她。（示意圖 / 資料圖片）

地車地點非乘客目的地

樓主在社交平台Threads上發文，表示早前乘坐新界的士，直至的士駛近目的地時，她告訴「唔該司機 XXX邨OK迴旋處落」，但後來的士已駛過迴旋處，司機才以很差的語氣問道「邊度落？前面的士站？」。由於已過目的地，樓主便表示「迴旋處啊，算啦，都過咗，的士站啦」。司機聽後不滿地反斥樓主沒有提早通知，然而在抵達的士站時直接急煞車。

由於是短途路程，只跳了1次錶，車資大約27.4元，樓主身上沒有零錢，便給司機100元紙鈔予找續，司機見狀反問「吓？冇散紙？」。樓主遂表示只需找回70元便可，不料「個的士X直接抌咗70（元）落我度」。樓主事發在文中大嘆，「所以話香港啲的士佬係太大壓力，定香港人本身X」，又批評該名司機沒有道謝，壞了她當天的好心情，「嘩，我真係多謝晒，全日嘅好心情冇晒」。

樓主事發在文中大嘆，「所以話香港啲的士佬係太大壓力定香港人本身X」，又批評該名司機沒有道謝，壞了她當天的好心情。（示意圖 / 資料圖片）

網民：的士X擺明恰女人

樓主的經歷引來網民討論，有人批評相關司機態度差，「100蚊都話冇散紙，使唔使成張唔使找啊」、「我自己揸的士都覺得妳呢個司機真心X」、「女仔呢啲時候係蝕底啲，的士X擺明恰女人」、「的士X都有名妳叫，搭的士好似要一定有散紙」、「喺香港一般嚟講，100已經係散紙，500或1000先係大紙」。不過，也有網民表示樓主不應因司機沒有道謝就批評對方，「諗住對方講多謝唔該，妳真係諗多咗。妳做咁多年香港人喺7-11買嘢有冇幾次聽到收銀會講多謝？」。