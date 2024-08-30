尖沙嘴內地客踎坐路中心！港女被擋路嬲爆：不能找合理位置休息？

蹲在地上休息，真的有比較舒服？有港女日前途經尖沙咀中間道半島酒店對開路口，在路上遇到數名內地旅客蹲坐在路中心，不滿被對方一行人阻擋去路，故貼出片段公審，質疑「就不能找個合理的位置休息嗎？」並好奇詢問，「為什麼只有大陸人會蹲，或坐在路中心？」。



帖文引來網民拋出兩派看法，有人批評蹲在地上行為「肉酸」，「希望國外旅客不要以為香港人會踎地，太丟臉」、「行人路不是你家，要蹲就回你馬桶蹲」；惟有留言反批樓主公審舉動，「蹲與不蹲，是文化與生活習慣的差異，沒有對錯之分」、「人哋只係踎喺度，又犯咗罪呀？」。



有內地遊客蹲坐路中心，港女不滿被擋去路故貼片公審。（threads影片截圖）

港女公審內地旅客蹲地行為

「不懂就問系列」，該港女在 threads 上傳片段，顯示地點為尖沙咀中間道半島酒店對開近漢口道交界，該處設有港鐵站升降機，未知該批內地客是否正等候升降機到港鐵站。不過，只見升降機路段有4名成人站立，另有1名成人蹲下、另外2名小童更直接坐在地上，旁邊還擺放了1枝樽裝水。樓主好奇詢問，「為什麼只有大陸人會蹲，或坐在路中心？」她對此行為表示不解，又質疑「就不能找個合理的位置休息嗎？」

網民批蹲坐地上行為「肉酸」

帖文惹來網民熱議，大部份人認為蹲在地上行為「肉酸」，同時影響途人，「影響市容，希望國外旅客不要以為香港人會踎地，太丟臉」、「蹲我也算了，當是他們文化，但經常停在路中心真的很難理解，不停會被人碰撞，他們是完全不在乎和別人的身體接觸嗎」、「有無咁攰先，再唔係搵間大家樂叫杯奶茶飲咪慢慢坐囉」、「行人路不是你家，要蹲就回你馬桶蹲」，又笑稱「以為條片係行埋去問佢點解，失望了」。

有人則嘗試為眾內地旅客平反，「蹲與不蹲，是文化與生活習慣的差異，沒有對錯之分」、「人哋只係踎喺度，又犯咗罪呀？」、「香港什麼時候連蹲的自由都沒有了，規矩和不包容是限制人自由的一種表現」、「有擋到你嗎？」。樓主其後回覆指「就是有啊，不就很明顯嗎？」，又指自由是需要自律，但前題是要有良好的公民教育和社會責任，故反擊部份留言，「以你的說法，自由就等於可以隨地便溺嗎？」

有港人曾表示在主題公園排隊時，同樣遇見有內地人蹲在地上。（threads圖片）

（threads）