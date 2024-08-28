4女遊客港鐵踎地阻路　港女求讓路被拒　後續更衰掀中港網民罵戰

【港鐵／香港旅遊】乘搭港鐵不應阻塞通道阻礙其他乘客。有港女於社交平台發布影片，指乘搭港鐵時有一群旅客「踎地」或「坐在地上」阻塞通道，她想走過通道，於是向對方說「唔好意思」，詎料對方看到不但沒有讓路，更「換人」繼續「頂住」她。樓主大感無奈「佢哋真係好難搞」，最終下站對方「衝坐」座位，她才成功通過通道。



事件引來中港網民爭議，有香港網民指「咁樣踎喺度好失禮」、「真心非常超級憎人踎響地」、「我會檻過去」、「Call職員」；但有內地網民質疑是否歧視內地人，「如果是外國人這個蹲就不會説的」。不過也有其他內地網民批評相關行為，「影衰內地人」、「確實是挺擋路的」。



有港女於社交平台發布影片，指乘搭港鐵時有一群旅客「踎地」或「坐在地上」阻塞通道。（影片截圖）

港女求讓路被拒

該港女周二（8月27日）晚於社交平台Threads發布影片，指她從港鐵紅磡站上車，想從車廂內行到車尾，惟通道上有一群旅客「踎地」或「坐在地上」阻塞，她於是向對方說「唔好意思」，詎料「講咗唔好意思見到我想過都唔讓」。

影片長6秒，見到車廂通道至少有5名男女「踎地」或「坐在地上」，其中鏡頭前方4名女遊客佔滿通道位置，並在聊天或看手機，正常情況下難以通過。

影片見到，車廂內4名女遊客佔滿通道位置，並在聊天或看手機，正常情況下難以通過。（影片截圖）

影片見到，車廂內4名女遊客佔滿通道位置，並在聊天或看手機，正常情況下難以通過。（影片截圖）

樓主補充，其中1名白色衣服女子本來坐在地上，可是見到她想通過，竟「企起身換第2個人落去坐」，感嘆「我以為佢係要讓我，點知係換成佢頂住我……佢哋真係好難搞」。

樓主續說，最終列車駛到下兩個站後，這群旅客「衝坐」座位騰出通道空間，她才成功穿過通道。

帖文引來中港網民爭議。（影片截圖）

內地網民：影衰內地人

帖文引來中港網民爭議，有香港網民指「咁樣踎喺度好失禮」、「真心非常超級憎人踎響地」、「我會檻過去」、「Call職員」、「有次佢哋塞住咗喺門口我要落車，我嗌左幾次唔該借借佢都唔走，最後X住老X咁撞開佢哋先落到車」、「呢個已經係我第3個係Threads見到有人貼香港地鐵相似嘅現象，真係好影響市容」。但有內地網民質疑是否歧視內地人，「如果是外國人這個蹲就不會説的」。

不過也有其他網民批評相關行為，「影衰內地人」、「確實是挺擋路的」、「廣州也被攻陷了……好像這樣的行為現在變得很普遍……」、「很離譜啊」。另有網民勸喻體諒，「我還是會上前善意提醒他們。我相信他們不是刻意為之，只是不懂規矩」、「看她戴了迪士尼發箍，可能是在迪士尼走了一天太累了吧」。