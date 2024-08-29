假化緣真詐騙？將軍澳鄉音男強塞「觀音牌」　迫人付款「做善事」

以「做善事」為由迫人強買強賣以牟利？近日有網民在將軍澳街坊群組發帖，表示日前在將軍澳廣場附近，遇到1名身穿灰色衣物「小小似著到化緣」的大叔。大叔往她手中塞入「觀音牌」及手鏈，並用鄉音叫她付錢「做善事」。樓主懷疑遇上街頭兜售行騙，於是連聲拒絕，並發帖提醒街坊。



有將軍澳街坊表示日前遇到1名身穿灰色衣物「小小似著到化緣」的大叔疑在街頭兜售行騙，強塞「觀音牌」叫她付款「做善事」。（《 一笑渡凡間》劇照）

該網民周四（29日）在Facebook將軍澳街坊群組發帖，表示早上約7時於將軍澳廣場對開巴士站候車，其間1名年約50多歲、身穿灰衣灰褲、頭戴灰帽的大叔走近她。樓主指當時沒有佩戴眼鏡，未能看清對方面容，但形容「小小似著到化緣」。

樓主又指，該名大叔一邊勸她「做善事」，一邊強行將1個印上觀音圖案的牌塞到她手中，完全漠視她已多次拒絕，「佢好堅持塞咗幾次落我手，我真係未訓醒，嗰下唔知乜事接咗」。

隨後大叔反應飛快地又往樓主手中塞入手鏈，並拿出紙筆出來，以非純正的廣東話叫她「做下善事，10蚊1斤、20蚊2斤」。樓主並嚇得清醒過來，馬上將手上物品放在大叔的筆記簿上面，並氣憤地說「都話唔使」，之後大叔才離開。樓主自覺遇上騙案，於是在網上發帖講述經歷，並詢問網民「新呃人手法？」。

樓主懷疑大叔假扮化緣騙錢，於是發帖問網民「新呃人手法？」。（示意圖，GettyImages）

帖文引起網民熱議，不少人認為樓主遇上利用化緣為藉口的詐騙，並提醒她提高警覺，「唔係新手法，大陸幾十年前已經有」、「咁公道講，好多國家都有呢種行騙手法。點都好，大家自己小心啦」；亦有網民表示「每逢『所謂』『出家人』『化緣』問你攞錢，都係假」、「基本上出家人係唔接觸金錢的。化緣只需要畀食物，唔需要畀金錢。至於做錢財布施，一般經寺廟做便可」。

（Facebook）