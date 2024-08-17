賣勞力士被偷錶！小紅書賣家遇騙徒　收「練功券」假鈔失20多萬元

小心偽鈔騙案！有小紅書用戶發帖講述日前在香港遇上詐騙的經歷，樓主當日放售價值約20多萬元的勞力士手錶，遇到騙徒以團伙形式假扮買家合謀偷走其名錶。樓主指騙徒分工合作，假裝檢查手錶及提取鈔票，乘樓主不備就偷走手錶，並留下一疊印有「練功券」字眼的500元假紙鈔。樓主驚覺受騙後即時報警，並將1名未及時離開的騙徒交給警方。不過，樓主發帖時，警方仍未尋獲其餘騙徒及其失錶。



小紅書用戶發帖講述日前在香港遇上詐騙團伙，以「練功券」假鈔犯案，偷走其價值約20多萬元的勞力士手錶。（「被騙了嗚嗚」小紅書圖片）

騙子拿錶後快速變裝離開

該名自稱來自廣東的網民在小紅書上以「求救帖2024年8月在香港被詐騙二十幾萬」為題發帖，指日前想放售1隻勞力士地通拿（Daytona）系列的玫瑰金色腕錶，卻遇上3名騙徒合伙作案，在交易期間趁其不備偷去其名錶。

樓主指當日被買家「誘導」至某大廈進行交易，其中1人假裝檢查手錶，另1人則以到隔壁取現金為由將樓主支開，這時突然出現第3個騙子，謊稱財務正在打印合同並且檢驗現金。就在這時，最初負責檢查手錶的騙子「以十分快速的速度改變了裝扮」，並偷走手錶離開。

有其他賣家在網上出售二手勞力士「Daytona」系列116515的玫瑰金色腕錶，售價約在20多萬元以上。（網上截圖）

驚見妙票印上「練功券」字眼

惟當時樓主被其他2人瞞騙，不知手錶已被取走，還在現場等候取款。在取得「現金」後，第2名負責取現金的騙子以「驗鈔機沒轉接頭為由去取轉接頭」，並匆匆離開，剩下樓主與第3名騙徒佇在原地。這時樓主打開拉鍊袋，查看袋內的大疊「500元港紙」，驚覺全是偽鈔，於是即時報警。

從樓主上載的照片可見，偽鈔雖然顏色酷似港幣500元，然而上面卻印上「練功券」字眼。樓主指目前已經向香港警方報案，並把未及時離開的第3名騙徒交給警方，且有閉路電視拍下了詐騙犯的全貌，不過目前並未能找到其同伙。樓主提醒其他網民「請大家不要嘲笑，大家都是普通人不是不會被騙，只是還沒遇到會上當的局」。

「練功券」騙案早於2018年就在本港出現，當時內地網上平台有售標註為練習數鈔票用的工具。（網上圖片）

「練功券」騙案早於2018年就在本港出現，當時內地網上平台有售標註為練習數鈔票用的工具，而且更有不同面值、不同地方的貨幣。「練功券」形似真鈔，但上面會印上「練功券」字眼。根據香港金融管理局網頁，金管局從未批准印刷港幣模樣的練功券。

據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99及第100條，行使或管有偽鈔，一經定罪最高可被監禁14年。如果市民真的收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。

上月香港警方破獲有犯罪集團利用假鈔「練功券」犯案，騙取受害人信任後轉走加密貨幣。（資料圖片，鄭嘉惠攝）

金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。

（綜合）