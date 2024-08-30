港鐵阿叔1人霸3個位！打橫坐伸直腳放座位　目擊者批缺德：非首次

港鐵座位有限，但竟有人獨霸3個位？日前有港男搭乘港鐵時，目擊1名大叔坐在近門口位置，卻把身體打橫，將左腳伸直放上座位，1人霸佔近3個位。列車行駛途中，遇到有乘客上車需要坐下時，大叔有主動把腳放下讓座，不過當乘客下車後，他又再次放腳到座位上。



拍片港男向《香港01》報料，直斥對方行為缺德，又指並非首次遇到該大叔，因看不過眼故影片紀錄，希望藉此提醒他人乘坐公共交通工具時，要時刻注意自己行為。



有大叔搭乘港鐵時，把身體打橫，將左腳伸直放上座位，1人霸3個位引起乘客不滿。(讀者「高俊」提供影片截圖)

大叔伸直左腳霸佔3個位

讀者「高俊」向《香港01》透露，今年8月某天早上約10時30分，他從港鐵中環站上車，搭乘開往柴灣方向的港島綫列車。他於車廂內見到1名戴口罩的大叔把身子打橫，然後把左腳伸直放到座位上，1人霸佔近3個位，他立即將現場情況拍下影片。

及後列車駛至金鐘站月台埋站上落客，當時有不少乘客上車，其間有男子攜女童走近座位，女童見有空位亦即時衝上前，大叔見狀亦有主動放下腳，再以手勢示意對方可以就座，男子亦有向大叔表示謝意。

讀者「高俊」表示，當男子和女童於銅鑼灣站下車後，大叔又再次將左腳放到座位上，而影片多個畫面可見，大叔不斷以手按壓近膝頭位置。

讀者斥缺德：見過佢咁做好多次

原來大叔1人霸個位的行為並非首次，讀者「高俊」表示，過往搭乘港鐵時亦曾多次遇到片中大叔，雖然自己一般比對方早下車，但同樣目睹大叔將腳放上座位，阻礙其他乘客就座，不過一直未見有乘客出言制止。「高俊」不滿地指出，對方並非傷殘人士，不應如此缺德，自私地霸佔3個座位，希望藉着公開事件，提醒他人搭乘交通工具時，要時刻注意自身行為，避免影響其他乘客。

讀者指過往搭乘港鐵時亦曾多次遇到片中大叔，同樣目睹大叔將腳放上座位，阻礙其他乘客就座。（讀者「高俊」提供影片截圖）

（讀者「高俊」提供影片）