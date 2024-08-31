暗黑料理│血水生雞翼+生露筍＋罐頭紅豆　「半生熟飯盒」嚇呆全網

不少打工仔為健康或為慳家都會選擇帶飯，但近日網上流傳1張自家製飯盒的照片就令不少網民震驚！照片中可見滲血水的生雞翼放在甜香軟糯的罐頭紅豆上，旁邊還有白飯及生露筍，飯盒半生不熟的狀態令很多網民嘖嘖稱奇！有網民笑言「好地獄」、「完全顛覆我嘅思想」，不過，原來該飯盒並不是「即食」，而是需另行加工，但亦有人提醒不要將生熟食材放在一起。



有網民自製飯盒，卻將滲血水的生雞翼放在甜香軟糯的罐頭紅豆上。（「香港帶飯關注組」Facebook圖片）

樓主：阿媽我幾時得罪你？

近日有網民在連登討論區以「今日帶屋企飯，一打開嚇咗一跳」為題發帖，並上傳1張飯盒照片。照片中可見4隻滲血水的生雞翼放在軟綿的紅豆上，旁邊還有白飯，白飯上則有生露筍及粟米芯。

樓主在帖文中抱怨稱「阿媽我幾時得罪你？」，而照片亦引起其他網民爆笑，狠批是「地獄料理」、「得罪阿媽系列」。也有部份網民質疑樓主偷圖，「咪偷圖啦」、「又偷邊個圖」。

事實上，飯盒是原帖樓主為了翌日蒸飯所準備。（FB截圖）

原來另有真相

而事實上原圖是出自Facebook群組「香港帶飯關注組」，而該飯盒其實另1名網民為了翌日蒸飯所準備。據原帖樓主所指，「務求用最少時間預備，係聽日蒸飯的」，他於是用少許豉油醃已解凍的雞翼，並加上生粟米芯、露筍，還有罐頭紅豆及白飯製成飯盒。

而照片隨即引起網民熱議，並多次轉發，不少網民都對樓主的「創意料理」感到吃驚，「好地獄」、「雞翼紅豆又鹹又甜擺埋一齊？」、「完全顛覆我嘅思想」、「雞翼放微波爐叮熟？」，亦有網民笑言「你可以去黑暗料理群組」、「連甜品前菜都放埋一齊，好有效率」。

樓主在網民建議下，將雞翼分開烹煮。（「香港帶飯關注組」Facebook圖片）

網民提醒：生熟食材不宜同放

另外有網民就提醒樓主，生熟食材有不同烹煮時間，且放在一起可能滋生細菌，「點熟？」、「生同熟都不可放一齊，而且綠色筍同雞翼熱的時間不一致，雞熟，綠色已變霉」。而樓主之後亦更新帖文，指「謝謝大家的提醒，我分了盒蒸不同時間」，並上傳最終成品照。照片中他將雞翼另外放在玻璃兜內煮熟，而與其他食材分開蒸熟。

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