女子搭巴士除鞋晾腳對面位！港男出絕招懲罰　網民笑：我推的鞋子

飛象過河不守禮， 雙腳勿踏對面位！有港男搭乘巴士時，對面座位1名女士公然脫下拖鞋，並將雙腳晾放至其旁邊座位，腳板底更對着樓主方向，他不滿對方脫鞋晾腳的舉動，繼而趁女子不為意時，悄悄將其拖鞋推移至梯級邊，到下車時直接將拖鞋踢到走廊位，並拍下整個過程，直言「要教訓一下」。



對於樓主出絕招懲罰脫鞋女子，不少網民表示「睇到好爽」，又戲稱「我推的鞋子」、「下次你要有公德心，踢去垃圾桶先啱呀」。



有婦人坐巴士時脫下拖鞋，將雙腳晾放到對面座位。（「parco__2」threads圖片）

婦人除鞋晾腳上對面座位

該港男日前在 threads 上傳照片，他當時正搭乘巴士，並坐於4人排卡座，對面女乘客則脫下拖鞋，將雙腳晾放到其旁邊座位，腳板底更對着樓主方向，他因而貼圖詢問，「點部署？」。當時不少網民都表示嘔心，建議樓主反擊，「拍返佢隻腳落嚟」、「有無火機？」、「噴下消毒酒精（對準腳板底）」、「直接叫佢放低腳，或者喺佢面前掩住個鼻」，他之後鬼馬回覆，「用咗另一種方法教訓吓」。

港男相隔數小時，再次在 threads 發文並上傳短片，稱「要教訓一下」。從影片可見，當時女子脫下拖鞋放在地上，樓主則趁對方沒有為意之際，偷偷將拖鞋推移至梯級邊，然後下車時直接將拖鞋踢到走廊位，片段亦就此結束。

女子脫下拖鞋放在地上。（「parco__2」threads影片截圖）

樓主趁對方未為意，偷偷將拖鞋推移至梯級邊。（「parco__2」threads影片截圖）

他下車時直接將拖鞋踢到走廊位，直言「要教訓一下」。（「parco__2」threads影片截圖）

網民爆笑留言：我推的鞋子

港男舉動引來許多網民食花生，又表示「睇到好爽」，「有點沒禮貌，但我喜歡」、「好好地穿鞋就不會讓人踢走了啊！活該」、「行雲流水」、「好正！成個過程好smooth」、「試過搭小巴，見坐門口位男人除鞋，臭腳墊住扶手瞓覺，落車時將佢其中一隻拖鞋踢落車」。

另有留言更爆笑，「我推的鞋子」、「涼鞋掉出車外，獨剩阿嬸感慨，而你那踢腳造就期待」、「黑拖鞋」、「留返一隻畀佢，你真係好心」、「為什麼沒踢下車」、「下次你要有公德心，踢去垃圾桶先啱呀」。

有人質疑樓主行為同樣缺德

惟有網民質疑樓主行為其實同樣缺德，「你踢完佢對鞋落地下，只會令到佢下次着埋對鞋踩上去，係夠薑就出聲，用正確嘅方式去阻止。佢擺隻腳上面（凳）係無公徳，你踢人對鞋走，其實又有咩分別」。不過其他人未認同並反駁，「如果佢聽你噏兩句，就有返公德心，咁佢就唔會咁無公德心啦」、「我覺得佢咁做好過潑婦駡街同佢嘈，實際畀啲教訓佢」。

（threads）