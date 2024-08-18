缺德！大媽巴士下層疑踩爛椅墊整個甩出 網民：同司機講要佢賠錢
撰文：喬納森
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坐巴士也要為人設想！有女網民在社交平台發相，指在巴士下層，看到1名沒公德心的大媽，坐在4人對坐的位置，她用腳踩對面的椅子，不料不知是否太大力，座位上的椅子墊疑被踩爛，整個椅子墊跌下來被放在旁邊座位上。
帖文隨即被瘋傳，引來不少網民熱議，有人笑言「大力金剛腿」、「司機，你個嘢壞咗！」，有人鬧爆大媽的行為離譜，要她負責任，「一定要同司機講，然後要佢賠錢」。
有港女早前在Threads上發相及文，指她乘坐巴士下層時，看到有名大媽坐在下層的4人對坐位置上，但見她將腳踩在對面的椅子上，不料不知是否大媽太大力，座位上的椅子墊被踩爛，跌下的椅子墊被放在旁邊的座位上。樓主指「好X好笑！」、「唔知係咪太用力，成個位跌X咗」。
帖文一出即被瘋傳，並引來不少網民留言，有人笑言「大力金剛腿」、「高手在民間」、「司機，你個嘢壞咗！」、「莫非就係失傳已久嘅天殘腳」。
有人認為大媽的行為離譜，「唔明點解要放對死人腳上去張櫈度，對腳好長咩？」、「一定要同司機講，然後要佢賠錢」。
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